Rociar vinagre y detergente en el tacho de basura.

Cambiar la bolsa de basura es una de las tareas domésticas más habituales, pero a veces el tacho acumula residuos líquidos que se impregnan en la superficie.

Los restos de comida, los olores que se filtran y la humedad pueden acumularse en el fondo y las paredes del recipiente, incluso cuando se coloca una bolsa nueva.

Ante este problema, existe un método sencillo y económico: rociar vinagre blanco con detergente diluido con agua en el interior del tacho después de retirar la bolsa.

Estos productos, habituales en muchos hogares, pueden ayudar a neutralizar los olores persistentes y facilitar la limpieza de las superficies.

Por qué recomiendan rociar vinagre y detergente en el tacho de basura

El vinagre blanco es un recurso utilizado en la limpieza doméstica por su acidez, que ayuda a desprender ciertos residuos y a reducir algunos olores desagradables. Cuando los líquidos de los alimentos quedan adheridos al recipiente, cambiar la bolsa no elimina por sí solo la suciedad acumulada.

El condado de York, en Virginia, Estados Unidos, incluye el vinagre blanco entre los productos recomendados para el mantenimiento de los tachos exteriores de residuos.

La guía oficial también recomienda combinarlo con detergente -y si es necesario agregar agua- para lavar el interior del recipiente y retirar la suciedad con un cepillo. El objetivo es eliminar los residuos que generan malos olores, en lugar de limitarse a cubrirlos con perfumes o aromatizantes.

Cómo usar vinagre blanco con detergente para eliminar el mal olor del tacho

Para poner en práctica este método, conviene aprovechar el momento posterior a retirar la bolsa llena. De esta manera, el producto puede aplicarse directamente sobre las superficies que estuvieron en contacto con los residuos.

El procedimiento recomendado es sencillo:

Retirar la bolsa de basura y comprobar si quedaron restos de comida o líquidos en el fondo. Enjuagar el recipiente para eliminar la suciedad suelta. Preparar una mezcla de un poco de detergente para platos y vinagre blanco. Y si es necesario, sumar agua. Esta preparación se puede agregar en un pulverizador para facilitar la aplicación de los productos. Aplicar la solución en el interior del tacho y frotar con un cepillo, prestando atención a las esquinas y al fondo. Enjuagar bien para retirar los restos de la mezcla. Dejar el recipiente abierto hasta que se seque por completo antes de colocar una bolsa nueva.

En el caso de los tachos de cocina, también es importante limpiar la tapa y los bordes, ya que pueden acumular salpicaduras y residuos que contribuyen a los olores persistentes.

Qué beneficios tiene limpiar el tacho con vinagre y detergente

Mezcla de detergente y vinagre. ChatGPT | El Cronista USA

Uno de los principales beneficios de este método es que permite incorporar una rutina de limpieza sencilla sin depender exclusivamente de productos perfumados.

Entre sus ventajas se encuentran:

Ayuda a neutralizar los malos olores que quedan después de retirar los residuos.

Facilita la limpieza de algunas manchas y restos adheridos.

Permite complementar el lavado habitual con agua y detergente.

Contribuye al mantenimiento periódico del recipiente y a evitar la acumulación de suciedad.

Cada cuánto hay que limpiar el tacho de basura

La frecuencia depende del uso del recipiente, del tipo de residuos que se desechan y de las condiciones ambientales. Cuando se arrojan restos de comida o líquidos con frecuencia, hay que revisar el interior de manera regular y limpiarlo apenas se produzca una pérdida.

Las temperaturas elevadas y la humedad pueden acelerar la descomposición de los residuos orgánicos y hacer que los olores sean más intensos. Por eso, durante los meses de calor, mantener el tacho limpio y es más importante.

La guía de mantenimiento del condado de York también aconseja enjuagar los contenedores después de la recolección, cerrar bien las bolsas y evitar colocar residuos en recipientes húmedos.

El error que hay que evitar después de limpiar el tacho

Uno de los errores más comunes es colocar una bolsa nueva cuando el recipiente todavía está mojado. La humedad que queda en el fondo puede favorecer la permanencia de los olores y contribuir a que se acumulen nuevos residuos.

Por eso, después de lavar el tacho, es importante dejarlo secar completamente antes de volver a utilizarlo. También hay que asegurarse de que las bolsas estén bien cerradas y no tengan roturas que permitan que los líquidos entren en contacto con las paredes del recipiente.