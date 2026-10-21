En la Antártida existe una región donde la lluvia es prácticamente inexistente: los Valles Secos de McMurdo. Este territorio, considerado uno de los lugares más áridos del planeta, se caracteriza por sus suelos rocosos, sus temperaturas extremas y la escasez de humedad.

Según un artículo de Universe Today, publicado por Fraser Cain el 12 de junio de 2008, esta zona lleva casi dos millones de años sin registrar lluvias.

Dónde están los Valles Secos de McMurdo

Los Valles Secos de McMurdo se encuentran en la Antártida oriental, en la región de la Tierra de Victoria, en el oeste del estrecho de McMurdo.

Según investigaciones publicadas en revistas científicas y financiadas por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, estos cubren aproximadamente 3500 kilómetros cuadrados, aunque algunas estimaciones geográficas más amplias consideran una superficie cercana a los 4800 kilómetros cuadrados.

A diferencia de gran parte de la Antártida, donde el hielo y la nieve cubren extensas superficies, en los valles predominan los terrenos rocosos expuestos. Las condiciones climáticas impiden que la nieve se acumule de manera sostenida en buena parte de la región.

Por qué se dice que lleva casi dos millones de años sin lluvia

La cifra se popularizó a partir de artículos de divulgación científica. En What is the Driest Place on Earth?, publicado por Universe Today en 2008, Fraser Cain afirmó que los Valles Secos no habían recibido lluvia durante casi dos millones de años.

No obstante, esa formulación requiere una precisión: que no llueva no significa que no caiga ningún tipo de precipitación.

Un estudio publicado en la revista Antarctic Science explica que en los Valles Secos no se producen lluvias, pero sí se registran pequeñas precipitaciones de nieve, estimadas entre 3 y 50 milímetros anuales equivalentes en agua .

Imagen tomada por el Landsat 7 el 18 de diciembre de 1999. Wikimedia / Landsat 7

Por qué casi nunca llueve y las precipitaciones ocurren en forma de nieve

La ausencia de lluvia en los Valles Secos de McMurdo, en la Antártida, se explica por una combinación de factores geográficos y atmosféricos que limitan la llegada de humedad y dificultan la acumulación de agua en la superficie.

Uno de los principales factores es la presencia de las montañas Transantárticas, que actúan como una barrera para el aire húmedo procedente de otras zonas del continente.

Al reducir el ingreso de humedad, esta cadena montañosa contribuye a generar una zona de sombra pluviométrica, donde las precipitaciones son excepcionalmente escasas.

A esto se suma la acción de los vientos catabáticos -que se explicará más adelante con detalle-.

Estos vientos pueden alcanzar grandes velocidades, desplazar la nieve y favorecer la sublimación, un proceso por el cual el hielo pasa directamente al estado gaseoso, sin transformarse antes en agua líquida.

De esta manera, la nieve puede desaparecer sin derretirse y sin aportar agua al suelo.

Las temperaturas extremadamente bajas también condicionan el tipo de precipitación. Un estudio publicado en Journal of Geophysical Research: Atmospheres registró temperaturas medias anuales de entre −14,8 °C y −30 °C, según el lugar y el período analizado.

En estas condiciones, cuando la humedad atmosférica permite que se formen precipitaciones, estas pueden caer en forma de nieve en lugar de lluvia . Sin embargo, las nevadas son escasas y parte de la nieve que llega al suelo puede sublimarse posteriormente.

Los vientos catabáticos, una de las claves de su extrema aridez

Una de las principales razones de la sequedad de los Valles Secos son los vientos catabáticos. Se trata de corrientes de aire denso que descienden por la fuerza de la gravedad desde zonas altas hacia valles o zonas costeras.

En la Antártida, estos vientos se originan en las zonas altas de la meseta polar y pueden alcanzar velocidades extremas.

Su intensidad contribuye a desplazar la nieve y favorece la sublimación, un proceso por el cual el hielo pasa directamente al estado gaseoso, sin convertirse antes en agua líquida. Como resultado, parte de la nieve desaparece antes de derretirse y el suelo recibe una cantidad limitada de agua.

Por qué los científicos estudian esta región para investigar Marte

Los Valles Secos de McMurdo son de especial interés para la astrobiología porque ofrecen un entorno terrestre con temperaturas muy bajas, escasa humedad y disponibilidad limitada de agua líquida . Estas características permiten estudiar cómo responden los organismos a condiciones extremas.

Una revisión científica publicada en Antarctic Science analizó las similitudes entre el sistema hidrológico de los Valles Secos y algunos ambientes de Marte. La investigación señala que la falta de lluvia, las bajas temperaturas y la presencia de agua procedente del deshielo condicionan la evolución del paisaje y los ecosistemas.

Aunque las condiciones terrestres no son idénticas a las marcianas, el estudio de los Valles Secos ayuda a comprender los límites de la vida y los procesos que pueden conservar evidencias biológicas en ambientes fríos y áridos.