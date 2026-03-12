En el marco del Mes de las Empresas B, HIT Cowork anunció oficialmente su certificación como Empresa B, otorgada por B Lab. La certificación reconoce a organizaciones que incorporan el impacto en las personas, la comunidad y el ambiente como parte central de su modelo de negocio. De esta manera, la compañía pasa a integrar una red global de empresas que cumplen altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Para HIT, este hito representa la formalización de una forma de hacer empresa que ya formaba parte de su ADN: impulsar el futuro del trabajo desde una mirada más humana, flexible y consciente. “Ser Empresa B no es un sello, es una decisión estratégica. Implica medir nuestro impacto, revisar nuestros procesos y asumir el compromiso de crecer de manera responsable, considerando a todos los actores con los que interactuamos”, aseguró Uri Iskin, CEO & Co Founder de HIT. “Creemos que los espacios de trabajo pueden ser plataformas de impacto positivo, y esta certificación refuerza ese camino”, añadió. Con más de 10 años de trayectoria y presencia en Argentina, Chile y Perú, HIT opera 12 sedes y más de 50.000 m² de espacios corporativos premium bajo un modelo all-inclusive que promueve un uso más eficiente de los recursos. Su propuesta integra oficinas privadas, coworking, salas de reunión, soluciones para eventos a través de HIT Events y servicios gastronómicos con HIT Café, consolidando un ecosistema flexible y adaptable a las necesidades de empresas de todos los tamaños. El proceso de certificación como Empresa B implica una evaluación integral en cinco dimensiones: gobernanza, trabajadores, comunidad, ambiente y clientes.