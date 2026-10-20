Hay alerta por lluvias y actividad eléctrica en Río Negro y Chubut: cuáles son las zonas afectadas en cada provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene fijadas las alertas por fuertes lluvias y tormentas que avanzarán sobre las provincias de Río Negro y Chubut durante el transcurso del martes 20 y miércoles 21 de octubre.

Los fenómenos podrán incluir lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las advertencias que emitió la entidad alcanzan a distintas zonas de ambas provincias, por lo que se aconseja tomar los recaudos pertinentes y seguir las recomendaciones oficiales.

El mapa de alertas amarilla y naranja que mantiene actualizado el SMN para el martes 20 de octubre. (Foto: SMN) smn

Alerta amarilla y naranja por tormentas en Río Negro: cuáles son las zonas afectadas

En Rio Negro, la alerta por tormentas alcanza a Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Norquincó, Nueve de Julio, oeste del El Cuy y Veinticinco de Mayo .

Para este martes 20 de octubre se prevén lluvias con actividad eléctrica durante la tarde, con una intensificación de los fenómenos entrada la noche. En ese período, el nivel de alerta previsto para estas zonas será de color naranja.

En Rio Negro, la advertencia por tormentas alcanza al Alto Valle. (Foto: SMN) SMN

Luego, durante la madrugada del miércoles 21, se esperan lluvias de variada intensidad, por lo que continuará vigente una alerta amarilla.

¿Qué indican las alertas amarilla y naranja?

Alerta amarilla : se esperan tormentas, algunas fuertes, con lluvias abundantes en cortos períodos y posible granizo. La precipitación acumulada podría alcanzar entre 10 y 35 mm, con valores superiores en forma puntual.

Alerta naranja: se prevén tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con lluvias intensas, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas fuertes. Se esperan entre 20 y 50 mm de precipitación acumulada, aunque podrían superar esos valores localmente.

Alerta en Chubut por tormentas y lluvia: qué zonas están bajo alerta amarilla

En Chubut, la alerta amarilla por tormentas comprende la Meseta de Cushamen, Meseta de Futaleufú, Meseta de Languiñeo y Meseta de Tehuelches.

Se esperan lluvias y tormentas en Esquel durante la tarde-noche del martes 20 y el miércoles 21 de octubre. (Foto: SMN) SMN

Los fenómenos están previstos para la noche de este martes 20 de octubre. Además, durante la madrugada y la mañana del miércoles 21, estas áreas estarán bajo alerta amarilla por lluvias.

Las lluvias podrán presentar distintas intensidades y estar acompañadas por actividad eléctrica. Según los valores previstos, el agua acumulada podría ubicarse entre 10 y 35 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera localizada.

También se esperan chaparrones y algunas tormentas en otros sectores de Chubut. En Comodoro Rivadavia, las lluvias podrían comenzar durante la tarde y continuar el miércoles y el jueves.

Alerta por tormentas y lluvias: qué recomienda el SMN

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el organismo meteorológico recomienda tomar precauciones para reducir los riesgos. Entre las principales medidas de prevención, se encuentran:

Evitar salir mientras se desarrollan los fenómenos.

No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Cerrar puertas y ventanas y mantenerse alejado de ellas.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en la vivienda.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediatamente en un edificio, una casa o un vehículo cerrado.

En las zonas con riesgo de anegamientos, alejarse de los sectores inundables.

Ante la posibilidad de actualizaciones en el pronóstico que puedan cambiar el nivel de alerta, se aconseja a los habitantes de las regiones afectadas consultar los portales oficiales.