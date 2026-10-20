Antes de que termine octubre, cientos de trabajadores bonaerenses disfrutarán de un nuevo feriado el viernes 23. El asueto formará un descanso extendido de tres días en la previa del fin de semana largo por la visita del papa León XIV.

Por qué decretaron feriado el viernes 23 de octubre

La Resolución 467/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, publicada el 1 de octubre, declaró el viernes 23 de octubre como fecha no laborable para los municipios de San Antonio de Areco y General Pinto por conmemorar sus aniversarios fundacionales.

San Antonio de Areco fue fundada el 23 de octubre de 1730, cuando el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires creó la Parroquia del Pago de Areco. El municipio toma esa fecha como la fundación del pueblo. En 2026 se cumplen 296 años.

En el caso de General Pinto, cumple su aniversario fundacional número 157, fecha que recuerda la instalación del Fuerte General Lavalle el 23 de octubre de 1869, bajo el mando del coronel Martiniano Charras.

Lo confirma la Resolución 467: decretan feriado el viernes 23 de octubre y habrá un nuevo fin de semana largo en Buenos Aires para todos los trabajadores de San Antonio de Areco y General Pinto. Magnific

Quiénes podrán disfrutar del feriado del viernes 23 de octubre

La resolución establece que el viernes 23 de octubre será una jornada no laborable para los trabajadores de la administración pública provincial y municipal, así como para quienes se desempeñan en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

De esta manera, los empleados alcanzados por la medida podrán contar con un día de descanso adicional con motivo de los aniversarios fundacionales de San Antonio de Areco y General Pinto.

Para los trabajadores de la industria, el comercio y las restantes actividades privadas, en cambio, la adhesión a la jornada no laborable será opcional. La decisión quedará en manos de cada empleador, por lo que el funcionamiento de comercios, empresas y establecimientos privados durante el viernes 23 dependerá de las condiciones y decisiones adoptadas en cada caso.

Qué feriados quedan en 2026

De cara a lo que resta de 2026, el calendario señala lo siguiente: