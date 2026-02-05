Descubrieron un yacimiento de oro sin precedentes en el noreste de China que está revolucionando el mercado internacional. En el condado de Pingjiang, provincia de Hunan, se confirmó la existencia de un depósito subterráneo con más de 300 toneladas métricas de oro, considerado uno de los hallazgos más importantes de los últimos años por su volumen y pureza. El hallazgo fue posible gracias al uso de modelado geológico en 3D, una innovación tecnológica que permitió identificar más de 40 vetas de oro a gran profundidad. El depósito se encuentra en el campo de oro Wangu y destaca por la riqueza del mineral encontrado. Según los expertos, cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra muy superior al promedio mundial de apenas 8 gramos por tonelada en explotaciones subterráneas. Este dato posiciona al yacimiento como uno de los más ricos del planeta, no solo por su cantidad, sino también por la calidad del material que se encontró. Las perforaciones actuales alcanzan ya los 3.000 metros bajo tierra, y las autoridades estiman que podrían existir reservas aún mayores en niveles más profundos. De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, el valor del yacimiento descubierto supera los 83.000 millones de dólares. El hallazgo se produce en un contexto de alta demanda internacional de oro, impulsada por su rol de activo refugio frente a la incertidumbre económica. Medios internacionales como CNN señalan que el precio del oro ya roza los 2.700 dólares por onza, lo que convierte a este descubrimiento en un factor clave para el futuro del mercado. Las autoridades chinas calificaron al yacimiento como un activo estratégico, no solo por su impacto económico interno, sino también por las implicancias que puede tener en el comercio global.