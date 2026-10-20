Un sector gremial llamó a un paro docente para el próximo miércoles 21 y a una movilización el jueves 22 de octubre en la Provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza se realizará en rechazo a la propuesta de aumento presentada por el Gobierno provincial.

Así lo confirmaron desde la línea Multicolor del Suteba, quienes convocaron a un paro provincial docente, en el marco de “48 horas de lucha”.

Paro docente en Buenos Aires: qué escuelas se verán afectadas

La medida de fuerza afectará las clases en las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires donde haya docentes de la línea Multicolor de Suteba que se adhieran al paro.

Paro docente Multicolor Suteba

La agrupación cuestionó la propuesta de aumento salarial del 6% presentada por el Gobierno provincial y lo calificó como una “miseria salarial”.

“La burocracia intenta aprobar a espalda de la docencia la oferta miserable del gobierno”, sostiene el comunicado.

Además, llamaron a una movilización el jueves 22 de octubre, con concentración en la sede gremial de La Plata, hacia la Dirección General de Cultura y Educación.

Otras medidas de fuerza

Este paro docente se suma a la medida de fuerza llevada a cabo este martes 20 de octubre, convocado por la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires.

“ No es aumento, es ajuste ”, explicaron, sobre la propuesta que contempla una suba de $ 10.491 al salario básico, $ 4.256 correspondientes al código 455 y $ 921 al incentivo docente.

Paro docente.

“Rechazamos el 6% en 2 cuotas y dejarnos sin aumento hasta marzo 2027. Destacamos que el ‘aumento’ de $ 10.491 no alcanza el medio kilo de milanesas”, cuestionaron en el comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Además, como parte de la medida, convocaron a realizar una olla popular docente a partir de las 10 hs, frente a la Casa de Gobierno bonaerense.