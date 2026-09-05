Guillermo Francella volverá a ponerse en la piel de Eliseo, el particular encargado que conquistó al público argentino y que se convirtió en uno de los personajes más reconocidos de la ficción de Disney+. Tras el éxito de la cuarta temporada, la serie tendrá una quinta entrega con nuevos capítulos.

La producción se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma con su última temporada. Sin embargo, cuando muchos espectadores pensaban que la historia estaba llegando a su final, una escena inesperada confirmó que El Encargado todavía tiene mucho por contar.

La escena que confirmó la temporada 5 de El Encargado

La cuarta temporada tuvo un detalle que no pasó desapercibido para los fanáticos. El séptimo episodio incluyó una escena después de los créditos que funcionó como una pista sobre el futuro de la ficción.

Así se confirmó que la historia continuará y que Eliseo regresará en una quinta temporada, nuevamente interpretado por Guillermo Francella.

El recurso sorprendió a los espectadores, ya que el desenlace de la cuarta entrega parecía funcionar como un cierre para la historia. Sin embargo, fiel al estilo del personaje, el final terminó no siendo realmente el final.

La escena que confirmó la temporada 5 de El Encargado.

Qué pasó en la cuarta temporada de El Encargado

En los nuevos episodios, Eliseo alcanzó un nivel de poder e influencia sin precedentes. Pero su crecimiento también volvió a ponerlo en la mira de uno de sus grandes rivales: Matías Zambrano, interpretado por el Puma Goity.

La rivalidad entre ambos personajes escaló hasta convertirse en una peligrosa conspiración que amenaza con destruir todo lo que Eliseo consiguió.

Frente a esta situación, el encargado deberá volver a utilizar su particular capacidad para anticiparse a sus enemigos y manipular las situaciones a su favor. Esta vez, el conflicto llegará todavía más lejos y su propia vida quedará en riesgo.

Quiénes forman parte de la serie de Guillermo Francella

Además de Guillermo Francella y Puma Goity, el elenco de la cuarta temporada estuvo integrado por Arturo Puig, Daniel Aráoz, Micaela Riera, Martín Slipak, Alan Sabbagh, José María Listorti y Alejandro Paker, entre otros actores.

La ficción también contó con participaciones especiales de Luis Brandoni, Benjamín Vicuña, Diego Velázquez, Claudia Fontán, Adriana Aizemberg, Jorge D’Elía, Norman Briski y Mirta Busnelli.

La producción tiene como showrunner a Jerónimo Carranza, mientras que Mariano Cohn y Gastón Duprat también forman parte del equipo creativo.

La dirección de la cuarta temporada estuvo a cargo de Florencia Momo, con Martín Hodara como director invitado para el último episodio.

Quiénes forman parte de la serie de Guillermo Francella.

¿Cuándo se estrena la temporada 5 de “El Encargado”?

La quinta temporada de “El Encargado” todavía no tiene una fecha oficial confirmada. Sin embargo, teniendo en cuenta el ritmo de producción de las entregas anteriores, se estima que los nuevos episodios podrían llegar a Disney+ durante el primer semestre de 2027.

El homenaje a Eliseo en Buenos Aires

El lanzamiento de la cuarta temporada también tuvo una particular acción promocional en la Ciudad de Buenos Aires.

En Barrancas de Belgrano se instaló una estatua de Eliseo, que pudo ser visitada durante los primeros días posteriores al estreno.

La figura del personaje se convirtió así en un atractivo más para los seguidores de la serie, que ahora esperan conocer qué nuevas situaciones deberá enfrentar el protagonista en la quinta temporada de El Encargado.