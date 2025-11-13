La oración a San Cipriano es una petición que cada vez suma más adeptos. Fuente: Archivo.

Google, como principal motor de búsqueda en Argentina, ofrece una perspectiva única sobre las devociones populares. Al analizar las búsquedas de oraciones, Google Trends nos da una radiografía de a quién le reza la gente en la actualidad y nos ayuda a inferir las motivaciones detrás de esas consultas.

El análisis se divide en dos enfoques: las consultas con mayor crecimiento a lo largo del año y los temas que están en alza en el último mes, revelando una dinámica muy activa de la fe de los argentinos.

Los santos del año: estas son las oraciones más buscadas

Las consultas con el crecimiento más significativo a lo largo de los últimos 12 meses (breakout) indican los temas que generaron mayor interés durante el periodo.

San Cipriano lidera las consultas de protección

El santo con mayor crecimiento anual es San Cipriano, mencionado en dos búsquedas clave: “oración a san cipriano contra todo mal” y “oración a san cipriano para abrir caminos”.

Estas fueron las oraciones más buscadas en el último año según lo reportado por Google Trends. Google Trends

Este crecimiento sostenido refleja un alto nivel de interés en pedidos de protección y apertura de caminos.

Otra búsqueda con crecimiento masivo es la oración a San José Dormido, una devoción que se popularizó ampliamente y que refleja nuevas devociones que capturan la atención de los argentinos, especialmente cuando se trata de encontrar soluciones rápidas.

La búsqueda de la “oración al espíritu santo católico” también aparece con un crecimiento masivo.

¿Cuáles son las oraciones más buscadas en el último mes?

Al analizar las tendencias de búsqueda de los últimos 30 días, Google Trends revela: los líderes históricos de la oración digital (como San Expedito o San Judas Tadeo) no son quienes muestran el mayor aumento de interés en este momento.

Estas son las oraciones más buscadas en Google en los últimos 30 días.

En cambio, el buscador muestra que emergen otros santos y figuras que reflejan necesidades muy específicas como las relacionadas con la salud.

San Blas , patrono de la garganta.

Santa Lucía , patrona de la vista, se dispara con búsquedas que incluyen “peticiones difíciles”.

Con el crecimiento más explosivo (breakout masivo) está la Virgen de Lourdes, conocida por ser la patrona de los enfermos.

¿Qué es Google Trends y cómo funciona?

Google Trends es un servicio que mide la popularidad relativa de un término de búsquedaen una región y un período específicos. No nos da números absolutos, sino que utiliza unaescala de 0 a 100, donde 100 es el punto máximo de interés para ese término.

Las categorías que usamos para este análisis, rising y breakout, señalan búsquedas que están en rápido ascenso o que experimentaron un crecimiento explosivo de más del 5000% en comparación con el periodo anterior. Es así que podemos identificar con certeza temas inesperados o emergentes.