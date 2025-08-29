Ordenan suspender en todos los supermercados el suplemento más popular por ser un producto falso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en todos los supermercados de un suplemento dietario por carecer de registros de establecimiento y de producto .

La medida fue oficializada mediante la Disposición 6195/2025 en el Boletín Oficial donde se informó que se trata de un producto sin el etiquetado reglamentario, lo que implica una falta grave a la normativa vigente y, por tanto, lo vuelve un producto ilegal.

¿Cuál es el aceite de oliva que prohibió ANMAT?

Tras una investigación que determinó las irregularidades en el rotulado, el organismo de control ordenó el retiro del siguiente producto:

Producto Creatina Monohidrato en polvo, durazno. Marca Wolf Nutrition Peso Neto 250 g Vencimiento Diciembre 2026 Lote 0100-20 RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG RNE 02-050730 Dirección de elaboración RP 205 Km 80 - Cañuelas, Buenos Aires.

La ANMAT reveló que el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) que se exhiben en el rótulo del producto "son inexistentes".

De esta forma, el organismo señaló que el insumo se encuentra en infracción al artículo 3° de la Ley N° 18284, el artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71, y a los artículos 6 bis, 13 y 155 del Código Alimentario Argentino (CAA) .

El suplemento prohibido por ANMAT.

¿Qué decisión tomó ANMAT sobre el suplemento ilegal?

La ANMAT resolvió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto falsamente rotulado " en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento ".

Además, ordenó también ordenó suspender la comercialización en todo el territorio nacional de cualquier producto que en su rótulo indique el RNPA EX-2024-36557-GDEBA-DAYPANMG y/o el RNE 02-050730 por ser un insumo falsamente rotulado.

¿Cómo es el protocolo para productos falsos?

La ANMAT detalla en el anexo de sus resoluciones las diferencias existentes entre el producto original y las unidades falsificadas.



Las alteraciones no solo radican en el registro, sino también en las especificaciones técnicas que se indican en el rotulado y en parte del texto. Por eso, para comprender el insumo, se deberá verificar el etiquetado original.

El suplemento fue prohibido por tener un etiquetado falso.

"En caso de contar con aquellas con las características descriptas, los usuarios deberán contactarse con los entes de control a cargo vía mail o a través del sitio ANMAT Responde" , sumaron.