Los conductores que circulan por las calles y rutas argentinas deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios para evitar sanciones durante un control de tránsito.

Entre ellos se encuentra contar con el seguro obligatorio vigente y llevar consigo el comprobante correspondiente.

La Ley Nacional de Tránsito establece expresamente que este documento debe ser presentado cuando sea requerido por la autoridad de control.

Seguro obligatorio: qué exige la Ley Nacional de Tránsito

El artículo 40 de la Ley 24.449 establece cuáles son los requisitos indispensables para circular con un vehículo.

Entre ellos, el conductor debe llevar consigo la licencia correspondiente, la cédula de identificación del vehículo y el comprobante del seguro en vigencia.

La normativa también determina que todo automotor, acoplado o semiacoplado debe contar con un seguro que cubra los daños ocasionados a terceros. Esta obligación también alcanza a las motocicletas.

¿Qué pasa si no presentás el seguro durante un control?

Imagen ilustrativa ChatGPT

Durante un control policial o de tránsito, el conductor puede ser requerido para exhibir el comprobante del seguro obligatorio vigente.

La Ley Nacional de Tránsito contempla este documento como uno de los requisitos necesarios para circular. Además, desde una modificación incorporada por la Ley 27.510, el comprobante puede exhibirse tanto en formato papel como digital, mediante un dispositivo electrónico.

Por lo tanto, no es necesario llevar exclusivamente una copia impresa: el conductor puede acreditar la cobertura mediante el formato digital correspondiente.

¿Te pueden suspender la licencia por no tener el seguro?

La falta del seguro obligatorio constituye una infracción de tránsito, pero no corresponde afirmar que la Ley Nacional de Tránsito establezca una suspensión automática de la licencia por el solo hecho de no presentar el comprobante durante un control.

Las sanciones concretas pueden variar de acuerdo con la jurisdicción y con la situación detectada por la autoridad.

Por ejemplo, distintas normativas provinciales establecen multas específicas para quienes circulan sin el comprobante del seguro obligatorio o directamente sin cobertura vigente.

¿Qué documentos hay que llevar para circular?

La Ley Nacional de Tránsito establece una serie de documentos y condiciones que deben cumplirse para circular legalmente.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Licencia de conducir correspondiente al vehículo.

Cédula de identificación del automotor.

Comprobante del seguro obligatorio vigente .

Patentes reglamentarias y legibles .

Matafuego y balizas portátiles normalizados, cuando correspondan.

Contar con esta documentación permite evitar inconvenientes durante los controles y demostrar que el vehículo cumple con las condiciones exigidas por la normativa.