El truco para secar la ropa rápidamente y que no quede con olor a humedad

Con el clima cambiante que comienza a sufrirse en mayo, es difícil conseguir que la ropa se seque rápidamente. Los días de humedad y lluvia intermitentes hacen imposible encontrar un espacio que permite poder brindar calor a las prendas.

Para quienes no quieren prender la estufa o el ventilador cuando quieren secar ropa, existe un truco que permite que las prendas se sequen rápido y no le queden olor a humedad. Se necesitan solo dos instrumentos claves y no vas a gastar nada luz o gas, como si pasa con los trucos conocidos (secador de pelo, tender con ventilador o estufa).

Cómo se aplica este truco en la ropa y qué instrumentos necesito

Para lograr secar la ropa en los días de humedad sin pagar una fortuna de luz o gas existe un truco que te salva. Para ello, se necesita un tender de ropa y una bolsa para agua caliente.

El paso a paso del truco para secar la ropa en los días de humedad

Llená la bolsa con agua bien caliente, no hirviendo para evitar riesgos. Colocá la ropa en el tender en un espacio ventilado. Tomá la bolsa de agua y colocala cerca de la ropa, sin que la toque directamente. Para evitar los malos olores en la ropa abrí una ventana, el aire tiene que circular.

Otros métodos efectivos para evitar el olor a humedad en la ropa

Acelerá el tiempo de secado con una toalla

Envolvé la ropa húmeda en una toalla y presioná para sacar los excesos de agua que puedan quedar.

Elegí la habitación más ventilada

Para colgar la ropa tenés que elegir el espacio de la casa que tenga mejor ventilación.

Lavá la ropa con vinagre de alcohol

En lugar de utilizar suavizante para el enjuague de la ropa durante el lavado, utilizá vinagre de alcohol, lo que evita malos olores en la ropa.

¿Por qué la ropa tiene olor a humedad?

Estos son algunos de los motivos que pueden provocar mal olor en la ropa: