El Gobierno desreguló la yerba mate: cómo impactará en el precio a partir de ahora

El Gobierno avanzó con una nueva desregulación en el sector yerbatero. A través del Decreto 812, el presidente Javier Milei modificó las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), creado en 2002 para regular la actividad.

Desde ahora, el organismo no podrá dictar normas que afecten precios, competencia o la relación entre oferta y demanda.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Hasta hoy, el INYM tenía la obligación de adoptar medidas para equilibrar el mercado. Con la reforma, pierde esa facultad y queda limitado a tareas de control de calidad.

El decreto también elimina artículos del marco anterior que permitían fijar precios, establecer límites de producción o intervenir en la comercialización. El instituto tendrá 30 días para adaptar su normativa interna.

Antecedentes: el impacto del DNU 70/23

La medida se suma a los cambios introducidos en diciembre de 2023 por el DNU 70/23, que ya había quitado la potestad del INYM para fijar precios de la materia prima.

Según el Ejecutivo, el objetivo es “modernizar” el organismo y garantizar un mercado competitivo, sin regulaciones que limiten la libre interacción entre productores e industriales.

Mate: efectos en precios y producción

Un informe del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, indica que desde el inicio del proceso de apertura el precio real de la yerba mate cayó 44,3%, mientras que el valor nominal se mantiene estable desde julio de 2024.

En paralelo, la producción creció 29% y las exportaciones aumentaron 16,6% entre 2023 y 2024.

Exportaciones con récord histórico

El INYM informó que hasta septiembre se enviaron 42 millones de kilos al exterior, superando los volúmenes de los últimos tres años y acercándose al récord de 2024, cuando se exportaron 43,8 millones de kilos.

Las proyecciones oficiales anticipan que 2025 cerrará con más de 50 millones de kilos vendidos, lo que marcaría un nuevo máximo histórico.

Claves de la desregulación