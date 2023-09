El desgarrador relato de Germán Martitegui tras sufrir un robo millonario: "Cuidaba a mis hijos"

Germán Martitegui rompió el silencio y habló sobre el robo millonario que sufrió en su hogar, mientras se encontraba de vacaciones. "Esta persona cuidaba a mis chicos ", lamentó, al mencionar a una ex empleada doméstica que fue acusada por el crimen.

Hace dos meses, el jurado de MasterChef 2023 padeció un robo de u$s 500.000 que guardaba en una caja fuerte de su vivienda. " Lo venía manejando de otra manera hasta hoy que se hizo público. Yo soy muy reservado y hoy se dieron estos datos, que algunos ni yo conocía ", admitió Martitegui.

En este marco, el cocinero se refirió a la sospechosa del hurto y detalló: " Esta persona cuidaba a mis chicos cuatro horas por día, todos los días, y lo que pasó fue muy cerca de mi cuarto y del cuarto de mis chicos. Imagínate lo que es esa violación de la intimidad ".

Frente a las acusaciones que se volvieron virales, Martitegui remarcó que nunca dudo de la acusada. "No voy a dejar a mi casa a alguien de quien tengo sospechas. No lo haría nunca", enfatizó y sostuvo que esta situación fue " un carísimo aprendizaje ".

Además, él lamentó la situación, en mayor medida, por sus hijos y aclaró que será difícil volver a confiar.

Germán Martitegui habló sobre los sospechosos del robo



A pesar de que la principal acusada fue quien trabajaba como empleada doméstica en su casa, él aseguró que de su parte " nadie está acusando a esta persona " y sostuvo que "será parte de la investigación que está haciendo la policía" .

"Yo no la acusé y todavía no es culpable porque nadie le dijo que lo era, y hay siete personas involucradas que estuvieron en mi casa en esos cinco días que yo viajé", especificó.



En este sentido, Martitegui aclaró que se entero de la falta de dinero semanas después a su viaje, por lo que no quedó registrada en las cámaras de seguridad de su vivienda. " La filmación se borra cada 15 días y cuando me doy cuenta que la plata no está, ya se había borrado ", explicó.