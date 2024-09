El deporte que previene el envejecimiento y que aumenta la esperanza de vida, comprobado por un estudio científico: no es la natación

Una reciente investigación científica revela cuál es el deporte que más contribuye a prevenir el envejecimiento y aumentar la esperanza de vida, superando a otras actividades como la natación.

Este estudio muestra que ciertas disciplinas físicas ofrecen beneficios concretos para prolongar los años de vida. Además de esta actividad, se destacan otros deportes que también suman años, según los resultados del mismo estudio.

No es la natación: el deporte que más años te da de vida

Según el estudio Various Leisure-Time Physical Activities Associated With Widely Divergent Life Expectancies: The Copenhagen Study, liderado por el doctor Peter Schnohr, el tenis es el deporte que más contribuye a aumentar la esperanza de vida, con un promedio de 9,7 años adicionales.

Este hallazgo, respaldado por investigaciones previas como el estudio británico de Pekka Oja, sugiere que deportes de raqueta, como el tenis, ofrecen beneficios únicos en comparación con otras actividades físicas.

El estudio de Copenhague, dirigido por el doctor Peter Schnohr, muestra que el tenis añade 9,7 años a la vida (Fuente: Freepik)

La clave parece estar en su combinación de esfuerzos intermitentes y explosiones de energía, que resultan más eficaces para la salud cardiovascular que ejercicios prolongados de intensidad constante, como el ciclismo o la natación.

Además, el tenis requiere coordinación, agilidad y rapidez, lo que no solo mantiene el cuerpo en forma, sino también la mente alerta. Este deporte también tiene un componente social importante, ya que se suele jugar en pareja o en grupos, lo que favorece la interacción y el bienestar emocional.

El estudio danés sugiere que la combinación de actividad física intensa y las pausas entre los puntos podría explicar su impacto positivo en la longevidad, lo que coloca al tenis por encima de otras disciplinas a la hora de sumar años de vida.

La alternancia entre intensidad y descanso en el tenis puede explicar su mayor impacto en la longevidad.(Fuente: Freepik)

Otros deportes que suman años de vida

Aunque el tenis encabeza la lista, existen otras opciones que pueden sumar varios años a tu vida. Estas actividades combinan ejercicios cardiovasculares, fuerza y sociabilidad, todos elementos clave para una vida más larga y saludable: