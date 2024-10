El ANMAT aprobó el primer test nacional para diagnosticar el Dengue: qué implica

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) aprobó hoy el primer kit nacional para diagnosticar Dengue , desarrollado por el laboratorio del Instituto Leloir junto con el CONICET . Así lo difundió la viróloga Andrea Gamarnik a través de su cuenta de X.

"Con orgullo les cuento que ANMAT acaba de aprobar el kit para diagnosticar DENGUE que desarrollamos en nuestro laboratorio del Instituto Leloir y el CONICET! Un gran trabajo en equipo!! CON CIENCIA Y TECNOLOGÍA HAY FUTURO", expresó Gamarnik en su posteo.

A su vez, la viróloga explicó en su video: "Todos saben que este último año tuvimos el peor brote de dengue de la historia de Argentina. Yo me animaría a decir que tuvimos millones de personas infectadas, pero no tenemos los números. ¿Por qué? Porque en los hospitales, incluso en las clínicas privadas, no había disponibilidad de reactivos para el diagnóstico".

Además, señaló que un kit desarrollado en Argentina ofrece beneficios tales como: "Tenerlo de forma rápida, más barato y disponible cuando es necesario. Eso quiere decir que nos da independencia".

También aprovechó para expresarse acerca del lugar que considera que le brinda el gobierno actual a los científicos argentinos: "Bueno, en este momento en el cual el gobierno está tratando de desmantelar al sistema científico argentino, acá los científicos del CONICET le decimos no. Vamos a resistir, vamos a seguir trabajando para nuestro país".

Test nacional para diagnosticar el Dengue: cómo funciona

Gamarnik le explicó a la agencia CyTA-Leloir: "Existen dos métodos principales para diagnosticar dengue: uno detecta la presencia de las proteínas del virus en la sangre; el otro, al ARN viral por medio de técnicas moleculares como PCR. Ambos procedimientos son complementarios y dan información útil. Sin embargo, a diferencia de los métodos de detección del ARN del virus, el test que desarrollamos en nuestro laboratorio tiene la ventaja de ser más sencillo de medir y es menos costoso , ya que no es necesario equipamiento sofisticado o insumos adicionales".

Además, destacó que el kit Detect-AR Dengue permite establecer la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus al identificar la proteína viral NS1 en pacientes que cursan la fase aguda de la enfermedad. De esa manera, el resultado se obtiene en tres horas y se pueden procesar hasta 92 muestras en simultáneo.

Diagnóstico del dengue: por qué es importante tener un test nacional

Durante el verano 2023/2024 tomó lugar en el país el mayor brote de Dengue desde que se tiene registro, con 583.297 casos confirmados y 419 personas fallecidas.

Como la infección causada por el virus dengue puede presentar síntomas inespecíficos (fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y articular), no es fácil obtener un diagnóstico preciso sólo basándose en una evaluación clínica.

Es por eso, que es importante realizar un análisis de laboratorio que pueda identificar la presencia (o no) del virus en la sangre. Si bien no existe un tratamiento específico para el dengue, determinar la causa del cuadro clínico es clave para tomar decisiones en cuanto al manejo correcto de los síntomas y la prevención de complicaciones.

Test nacional para diagnosticar el Dengue: cuál es el precio y dónde conseguirlo

Por medio de una cooperación entre el CONICET, la Fundación Instituto Leloir, INIS y el Laboratorio Lemos, los kits serán producidos y comercializados por éste último y podrán ser adquiridos tanto desde el sector de la salud pública como privada.

"El precio todavía está por definirse, pero será más económico que el de los test importados", comunicó Carlos Buyo, gerente comercial del Laboratorio Lemos, a la agencia CyTA-Leloir.

Por su parte, Jorge Carradori, director técnico del laboratorio, quien colaboró en el desarrollo y fue pieza fundamental para que el kit sea una realidad, agregó: "En esta etapa, planeamos producir un primer lote de 500 kits para evaluar su llegada, aceptación y adopción en el ámbito clínico, pero luego la idea será escalar la producción para incluso poder exportarlos".