La familia propietaria de Diario El Universo informó que ha concretado la venta de su participación accionaria a un grupo de inversionistas liderado por el empresario Yves Maia Pardini, radicado en Florida y con amplia trayectoria en servicios corporativos y financieros. El grupo inversor cuenta además con la participación de Integra Capital, presidido por José Luis Manzano, uno de los grupos de inversión más activos de América Latina en los últimos años. Esta operación marca el inicio de una nueva etapa para Diario El Universo, medio que durante más de un siglo ha sido parte fundamental de la vida institucional y social de Ecuador. La transacción tiene como objetivo fortalecer su liderazgo periodístico, acelerar su proceso de transformación digital y potenciar su integración multimedia. Los nuevos accionistas ratifican su compromiso de preservar la identidad, la independencia y la línea editorial del medio, pilares que han caracterizado a El Universo a lo largo de su historia. Con esta nueva estructura accionaria, el diario se prepara para afrontar los desafíos de la industria de medios, consolidando su posicionamiento y proyectando su crecimiento en el entorno digital y regional.