Dia Mundial del Veganismo: las nuevas tendencias y las claves para un emprendimiento gastronómico exitoso

Desde hace algunos años, todos los 1 de noviembre se celebra el Día Mundial del Veganismo, un estilo de vida que se distingue por no utilizar ningún producto de origen animal.

La fecha fue elegida en honor al día en que se cree que se originó la palabra "vegano" para diferenciarse de las personas vegetarianas, quienes no comen carne.

El veganismo es una corriente basada en el respeto por los animales.

Las personas veganas creen que los animales merecen ser respetados, por lo que no participan de su explotación y luchan para acabar con prácticas que hacen que sufran y mueran por intereses humanos.

Nuevas tendencias del veganismo

La demanda del mercado por los productos de origen vegetal ha crecido significativamente, y sigue creciendo. Como indica Innova Market Insight, según datos del 2020, el crecimiento anual promedio en los lanzamientos mundiales de alimentos y bebidas veganas y basadas en plantas creció un 21% y un 58% entre 2015-2019, respectivamente .

En Buenos Aires, hay cada vez más lugares basados en esta filosofía. Uno de ellos es Let It V, una propuesta 100% plant based y libre de gluten, o como lo definen en su cuenta de instagram: "Mother Nature's Food".



Actualmente cuentan con locales en Villa Devoto, Palermo, Villa Crespo, el Centro Manduca de Paseo La Plaza, Bajo Belgrano y Nordelta (a partir del año que viene). También tienen dos sucursales en Barcelona.

Otra de las opciones es Vakery, una pastelería vegana y gluten free con locales de autor con cafetería de especialidad, con propuestas de desayuno, almuerzo y merienda.

Darío Leibovic, dueño de Let It V y Vakery aseguró que "se estima que dentro de los próximos 10 años más del 60% de la oferta de carne será plant based y que el mercado incremente su valor pasando a valer alrededor de los u$s 350 mil millones ".

Leibovic sostuvo que la alimentación está cambiando en todos los sentidos y que los principales motivos son la salud y la sustentabilidad.

"Al principio la gastronomía era muy básica mientras que hoy existe comida de autor vegana, con platos que uno nunca se imaginaría. Las personas estábamos muy acostumbras a la proteína animal pero ahora están tomando protagonismo las verduras y frutas", afirmó el empresario.

Según Leibovic, una de las mayores tendencias del momento es la pastelería vegana y la comida de tipo oriental vegana, como el sushi.

"La gastronomía plant based es una tendencia que está creciendo a nivel mundial y en Argentina. Tiene la destreza de que no va a morir sino que está en crecimiento porque está pensado desde los jóvenes hacía los adultos", comentó.

En cuanto al auge de la comida vegana en Argentina, el hombre de negocios aseguró que la pandemia hizo que muchas personas le den mucha importancia a lo que comen: "Nos enseñó que la comida está relacionada con la salud del cuerpo. Además como la gastronomía era el ocio de la gente, la pandemia le permitió que se animaran a probar cosas nuevas. Ahí la gastronomía vegana tuvo su boom porque la gente aprendió que se puede comer rico y saludable probando cosas distintas de muy alta cocina, basadas en plantas".

Las claves para un emprendimiento gastronómico exitoso

Leibovic afirmó que "cada vez viene con más fuerza la tendencia plant based" y "todavía no estamos ni en la mitad de todo lo que llega con el veganismo". Es por ello que compartió una serie de recomendaciones para quienes quieren incursionar en ese mundo.