Día de furia por trámite de fe de vida: detuvieron a una mujer que causó destrozos en un registro civil

Una mujer de 47 años fue detenida luego de causar destrozos en la sede del Registro Civil de la localidad bonaerense de González Catán cuando intentaba tramitar la "fe de vida" de su madre, informaron hoy fuentes policiales.



El episodio ocurrió ayer a la tarde en la entidad provincial ubicada en la intersección de las calles Melián y Doctor Equiza, donde la mujer se presentó para realizar un trámite para acreditar que su madre, una mujer de 77 años, se encontraba con vida.

Según las fuentes policiales, la mujer sufrió un ataque de ira ante la supuesta falta de respuesta de la institución, por lo que comenzó a romper los vidrios y a tumbar el mobiliario del lugar, según se pudo observar en una serie de videos grabados por uno de los empleados del lugar.

La agresión

En ese contexto, la mujer, identificada como Lorena del Carmen (47), destrozó la puerta principal del Registro Civil y manifestó su enojo e impotencia contra los trabajadores de la entidad: "¡Filmame, filmame! No me importa que me filme. Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia".

"Llamá a la Policía, quiero los trámites de mi mamá", se le escucha gritar en los videos a Lorena enfurecida, que minutos después, fue detenida por una patrulla de la Comisaría Sur Segunda de González Catán que se hizo presente en el lugar.

La mujer fue imputada por "daños" en una causa en la que interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 del Departamento judicial de La Matanza, a cargo de la fiscal María Belén Casal Gatto y fue liberada luego de estar unas horas detenida.

Su descargo

Tras recuperar su libertad, Del Carmen declaró ante los medios de prensa que no le querían hacer la "fe de vida" de su madre "porque faltaba el documento en el certificado médico".

"El trámite era fácil y nunca me habían hecho problema. Los empleados se burlaban de mí y me hacían señas, no quiero ni verlos a ellos", declaró en diálogo con Canal 13.

Además, Lorena reconoció que "actuó mal", pero aseguró que está "cansada" de hacer ese tipo de trámites.

Me decían que me iban a denunciar por mis quejas. Y yo les di motivos reales para denunciarme. Entonces dije que iba a romper todo y que me iba a suicidar ahí.

En tanto, el Registro provincial de las Personas emitió un comunicado haciendo referencia a la situación, en el cual se manifiesta que "el certificado médico presentado por la ciudadana no cumplía con los requisitos mínimos para realizar su trámite".

"Entendemos la situación de tensión y malestar de la ciudadana, pero es obligación del Registro cumplir con la normativa vigente. No obstante, nos hemos puesto en contacto con ella para brindarle una respuesta y el asesoramiento necesario para que pueda obtener la documentación correspondiente para que dé por finalizado el trámite", concluye el comunicado.