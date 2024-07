Desaparición de Loan Danilo Peña, ¿qué encontraron en los teléfonos celulares de todos los sospechosos?

A 21 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años de Corrientes, la Policía Federal inició el peritaje de los teléfonos celulares pertenecientes a todos los sospechosos que participaron del último almuerzo en la casa de Catalina, la abuela del menor.

La División de Pericias Informáticas y Electrónicas comenzó a extraer las fotos, documentos, mensajes y el contenido.

Los análisis se llevaron adelante en el edificio ubicado en la calle Azopardo al 600, en el barrio de San Telmo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde también asistió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.



¿Qué encontraron en los celulares de los sospechosos?



Los efectivos de seguridad comenzaron a realizar una copia del contenido que poseen los celulares de los seis detenidos, investigados por la desaparición de Loan, y de todos aquellos familiares que asistieron al almuerzo, 21 días atrás.

El fiscal Mariano de Guzmán sostuvo que se hará un back up de la información para obtener los correos electrónicos, registros de internet, redes sociales y recuperación de archivos eliminados.

Los seis detenidos por la desaparición de Loan.

Por su parte, Bullrich detalló: " Se hace el análisis de la apertura de los teléfonos, de las fotos y donde impactaron el teléfono, y cómo fueron los posibles caminos de cada una de las personas. Se analizan a fondo las fotos" .

No obstante, admitió que hay cosas que " no pueden ser recuperadas ". Hay cosas borradas, eso muestra que había intención de borrar cosas. Aun estamos en la etapa de análisis, falta extraer mucho y teléfonos que aún no están ", remarcó.

Además, se refirió a su participación en el operativo y alegó: " El director de ciberseguridad me quería mostrar algunas imágenes que aun no las vamos a conocer. No voy a hablar de nada que cambie las hipótesis porque le corresponde a la justicia ".

Declarará un vidente vinculado a uno de los detenidos



Este jueves, la fiscalía llamó a declarar a un vidente que fue consultado por Daniel "Fierrito" Ramírez, uno de los seis detenidos e imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Se trata de Ariel Fernando Gálvez (48), quien llegó a la Fiscalía de Goya a las 9:40 horas y se retiró a las 12.

El vidente mantuvo una comunicación con Ramírez el día que Loan fue visto por última vez. "Fierrito" le mandó dos mensajes con fotos del nene y una frase: "Loan 5 años".