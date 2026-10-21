Esta semana, la Universidad de Buenos Aires brindará atención odontológica gratuita en el marco del operativo UBA en Acción. El programa organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria busca que los vecinos puedan atenderse con dentistas con turno previo.

Cómo es el Programa UBA en Acción que brinda atención odontológica gratuita

La atención odontológica del programa UBA en Acción se brindará en la Plaza Houssay (Av. Córdoba 2100) hasta el viernes 23 de octubre . La iniciativa forma parte de los operativos de extensión universitaria que la Universidad de Buenos Aires lleva adelante para acercar servicios de salud a la comunidad.

Atención odontológica gratuita de la UBA: dónde atenderán los dentistas y cómo solicitar turno.

La propuesta está vinculada con el trabajo de la Facultad de Odontología de la UBA y busca facilitar el acceso a controles y tratamientos odontológicos a personas que necesitan atención.

El programa también realiza operativos en distintos puntos del país, donde docentes, estudiantes y voluntarios participan de acciones de promoción, prevención y atención de la salud bucal.

Quienes estén interesados en atenderse con un dentista deberán solicitar un turno enviando un mensaje al número 11 3758-9941. La línea funciona únicamente por WhatsApp y no recibe llamadas telefónicas, según informó la UBA en sus comunicaciones sobre los operativos odontológicos.

El Gobierno de la Ciudad publicó el cronograma para los operativos de Más Servicios en tu Barrio

Durante la cuarta semana de octubre, el Gobierno de la Ciudad continúa con los operativos del programa Más Servicios en tu Barrio para acercar trámites, asesoramiento y servicios gratuitos a los vecinos. Las jornadas se realizan de 09:00 - 14:00 y habrá propuestas diferentes según cada ubicación:

Miércoles 21 de octubre - Plazoleta Baldomero Fernández Moreno, Villa Crespo: atención social, asesoramiento en programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad y odontología, con turno previo y cupos limitados.

Jueves 22 de octubre - Complejo Soldati, Villa Soldati: atención social, asesoramiento en programas, servicios y apoyos para personas con discapacidad, oftalmología con turno previo y cupos limitados, vacunación de animales sin turno y con cupos limitados, desparasitación y tratamiento de sarna, detección de zoonosis y diagnóstico de psitacosis en aves.