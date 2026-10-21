El beneficio de ANSES ofrece una ayuda económica mensual a quienes quedaron sin trabajo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite solicitar la Prestación por Desempleo, una ayuda económica destinada a personas que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos.

El beneficio contempla un pago mensual y puede incluir otros derechos, como la cobertura de la obra social y las asignaciones familiares.

Para acceder, se necesita acreditar la situación legal de desempleo, reunir la documentación y presentar la solicitud dentro del plazo previsto.

El trámite es gratuito y puede iniciarse por internet o de manera presencial, con turno previo.

ANSES: quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

La ayuda económica está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desempleados por un despido sin justa causa, por la finalización de un contrato laboral o por determinadas causas ajenas a su voluntad.

Para solicitarla, se necesita cumplir con los siguientes requisitos generales:

Encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un nuevo puesto de trabajo.

Acreditar los aportes exigidos al Fondo Nacional de Empleo, según la actividad y el régimen aplicable.

No percibir prestaciones previsionales o ayudas no contributivas incompatibles con el beneficio.

Presentar la solicitud dentro del plazo establecido (dentro de los 90 días hábiles desde la finalización de la relación laboral; pasado ese plazo, igual se puede solicitar, pero se descuenta un día de prestación por cada día hábil de demora).

Acreditar el motivo de la finalización de la relación laboral mediante la documentación correspondiente.

Los períodos de aportes requeridos varían según el tipo de trabajador: para quienes están comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, el requisito general es contar con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años. Otros regímenes pueden establecer condiciones diferentes.

Los requisitos de aportes son distintos para los trabajadores eventuales o de temporada. En esos casos, ANSES exige acreditar al menos 12 meses trabajados con aportes en los últimos tres años anteriores al cese y, además, más de 90 días de trabajo en el último año.

¿Qué documentación hay que presentar para cobrar la ayuda por desempleo?

Los trabajadores deben acreditar su situación legal de desempleo y cumplir con los aportes exigidos según su régimen laboral. Fuente: Shutterstock.

Antes de iniciar la gestión, es importante reunir los documentos que permitan acreditar la identidad del solicitante y la causa por la que quedó sin trabajo.

La documentación básica incluye:

DNI , original y copia.

Telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador, cuando corresponda.

Contrato de trabajo vencido, en caso de finalización de un contrato a plazo fijo.

Documentación judicial o laboral específica, si el cese se produjo por quiebra, concurso preventivo u otra causa contemplada.

Telegramas de intimación y desvinculación, si el trabajador invoca una causa justificada para finalizar el vínculo laboral.

ANSES puede solicitar documentos adicionales según cada situación. Por eso, conviene verificar los requisitos antes de presentar la solicitud.

¿Qué beneficios incluye la Prestación por Desempleo?

Más allá de la ayuda económica mensual, las personas que acceden a la Prestación por Desempleo de ANSES pueden mantener determinados derechos durante el período de cobertura.

Entre ellos, se encuentran el acceso a las asignaciones familiares, cuando corresponda, y la continuidad de la cobertura de la obra social, de acuerdo con las condiciones vigentes.

El período durante el cual se cobra la prestación puede computarse para la jubilación, y la duración del beneficio depende de los aportes registrados y del régimen laboral correspondiente.

Para los trabajadores permanentes comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, la escala general es la siguiente:

Aportes registrados en los últimos 3 años Duración de la prestación De 6 a 11 meses 2 meses De 12 a 23 meses 4 meses De 24 a 35 meses 8 meses 36 meses o más 12 meses

Paso por paso, cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite para obtener la ayuda económica es gratuito y requiere presentar los documentos ya mencionados en términos y condiciones.

Para iniciar la gestión, hay que seguir estos pasos:

Reunir la documentación: presentar el DNI y los documentos que acrediten la situación de desempleo, como el telegrama de despido, la carta documento o el contrato vencido, según corresponda. Ingresar a Atención Virtual: acceder a la acceder a la plataforma de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar el trámite: elegir la opción Prestación por Desempleo y seguir las indicaciones del sistema para completar la solicitud. Presentar la documentación: adjuntar la información requerida para acreditar la finalización de la relación laboral y completar los datos solicitados. Realizar el trámite de forma presencial, si se prefiere: también es posible gestionar la prestación en una oficina de ANSES. Para ello, se debe consultar y verificar si corresponde solicitar un turno previo. Consultar el medio de cobro: una vez gestionada la prestación, ANSES informa las condiciones para cobrar el beneficio. El organismo puede gestionar la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social y el titular deberá presentarse en la sucursal bancaria asignada para formalizarla y recibir la tarjeta de débito.

ANSES: cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo de ANSES tiene un monto mínimo de $195.600 y un máximo de $391.200 mensuales. Es importante tener en cuenta que la Prestación por Desempleo se paga a mes vencido, por ende, estos montos se cobrarían en noviembre.

El importe que recibe cada beneficiario depende de la remuneración que cobraba antes de perder el empleo y se calcula sobre la base del 75% de la mejor remuneración mensual de los últimos seis meses trabajados, dentro de los límites establecidos para el beneficio.

De esta manera, no todas las personas desempleadas cobran la misma suma. Para determinar el monto mensual, se tienen en cuenta los siguientes criterios: