Crimen de Lucio Dupuy: el sorpresivo cambio en el veredicto y sentencia a Magdalena Espósito y Abigail Páez

Falta solo un día para conocer el veredicto del juicio por el crimen de Lucio Dupuy: el menor de cinco años que murió por una fuerte golpiza de su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

Este jueves, se definirá la autoría y responsabilidad penal de las acusadas, donde podrían recibir la pena máxima de prisión perpetua. Sin embargo, el Tribunal informó un cambio inesperado en la causa.

A partir de las 12 horas, los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora definirán el grado de culpabilidad de las imputadas. Ambas están siendo juzgadas por los delitos de "homicidio agravado con ensañamiento y alevosía" y "abuso sexual gravemente ultrajante", entre una extensa acusación postulada por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Caso de Lucio Dupuy: una por una, las estremecedoras pruebas que condenarían a las dos acusadas a prisión perpetua



Juicio por el crimen de Lucio Dupuy: ¿cuándo y a qué hora se conocerá la sentencia?



No obstante, a diferencia de lo esperado, este jueves 2 de febrero también se conocerá la sentencia definitiva una hora más tarde . De coincidir con los argumentos de la fiscalía, el Tribunal podría condenarlas a la pena máxima. Por una disposición local, se esperaba que la condena se defina en una audiencia 15 días posterior, pero al final ambos dictámenes se revelarán el mismo día.

caso de lucio dupuy: ¿por qué están acusadas las imputadas?





Tanto la madre de la víctima, como su madrastra, cargan con una extensa acusación por el crimen cometido el 26 de noviembre de 2021. Según lo postulado por la fiscalía, se las condenaría por

Magdalena Espósito Valenti

Se la imputa por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Abigail Páez

Le corresponde una acusación por "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

¿Cuál será la sentencia del juicio por el crimen de Lucio Dupuy?



De concretarse la acusación del Ministerio Público Fiscal, ambas recibirían la pena máxima de prisión perpetua. No obstante, los abogados defensores estiman reducir la condena para cada una de ellas, pese a que sus argumentos no coincidan con la autopsia y el informe policial. Por un lado, el defensor de la madre de pidió la por los delitos que se la acusa, argumentando que "en el lugar de los hechos, hubo una persona y no dos". "La única testigo fue Abigail", sostuvo. Mientras que la acusada, aseguró en el juicio que ella se despidió de su hijo cuando "él estaba con vida".