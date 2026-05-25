Miles de jubilados que mantienen reclamos judiciales por descuentos del Impuesto a las Ganancias recibieron una noticia clave, por eso, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero comenzó a modificar su estrategia y dejará de apelar determinados fallos favorables vinculados con haberes previsionales.

La decisión marca un fuerte cambio respecto a la postura que históricamente mantenía el organismo fiscal, que durante años recurría prácticamente todas las sentencias adversas relacionadas con el cobro de Ganancias sobre jubilaciones y pensiones.

Qué cambia ahora con los juicios por Ganancias

Según especialistas tributarios, ARCA empezará a dejar firmes algunos fallos donde la Justicia declaró inconstitucional aplicar el impuesto sobre determinados haberes previsionales.

Esto podría acelerar definiciones en miles de expedientes iniciados por jubilados que reclaman:

El fin de los descuentos.

Devolución de montos retenidos.

Y reconocimiento de vulnerabilidad económica.

En muchos casos, los procesos judiciales llevaban años demorados por apelaciones sucesivas del organismo.

Por qué ARCA decidió cambiar de postura

El giro aparece vinculado al avance de antecedentes judiciales favorables para jubilados en distintos tribunales federales.

Uno de los casos más importantes fue el fallo “García” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde el máximo tribunal consideró que el sistema debía contemplar condiciones especiales para adultos mayores.

La Corte sostuvo que las jubilaciones tienen carácter alimentario y que no pueden analizarse igual que otras rentas comunes.

Desde entonces comenzaron a multiplicarse las demandas impulsadas por jubilados y pensionados en todo el país.

ARCA empezará a dejar firmes algunos fallos donde la Justicia declaró inconstitucional aplicar el impuesto sobre determinados haberes previsionales. Freepik

Quiénes podrían beneficiarse con esta medida

La nueva estrategia no elimina automáticamente el Impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones.

El tributo continúa vigente para quienes superan los mínimos establecidos por ley.

Sin embargo, la decisión podría beneficiar especialmente a:

Jubilados con causas judiciales ya iniciadas.

Pensionados que reclaman devoluciones.

Adultos mayores con situaciones de vulnerabilidad económica o sanitaria.

Tributaristas explican que cada expediente sigue analizándose de manera individual.

Qué puede pasar con las devoluciones de dinero

En muchos juicios, además del cese de descuentos futuros, los demandantes solicitan la devolución retroactiva de montos retenidos durante años anteriores.

Dependiendo del caso y del tiempo acumulado, las cifras reclamadas pueden resultar millonarias.

Especialistas señalan que si ARCA deja de apelar determinadas sentencias, muchos expedientes podrían resolverse mucho más rápido que hasta ahora.

El cambio que sigue de cerca todo el sistema previsional

Aunque por el momento no existen modificaciones legislativas sobre el esquema general de Ganancias para jubilados, el cambio de postura de ARCA es interpretado como una señal importante dentro del escenario tributario argentino.

Además, podría abrir la puerta a nuevos reclamos judiciales de adultos mayores alcanzados actualmente por el impuesto.