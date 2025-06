¿Cómo ocultar tu red Wi-Fi para que ningún extraño pueda verla? Parecerá como si no existiera

Con la cantidad de dispositivos que se conectan a Internet hoy en día, mantener protegida la red Wi-Fi el hogar se volvió una necesidad.

Más allá de configurar una contraseña segura, existe una función poco conocida pero muy útil para sumar una capa extra de seguridad: ocultar el nombre de tu red inalámbrica (SSID).

Esta función hace que tu red no sea visible cuando alguien escanea las conexiones disponibles cerca de tu casa. Si bien la red seguirá funcionando normalmente, parecerá inexistente para los demás, incluso si utilizan aplicaciones para rastrear señales.

¿Para qué sirve ocultar una red Wi-Fi?

Ocultar el nombre del Wi-Fi no evita que alguien con conocimientos técnicos pueda detectar la señal, pero sí reduce considerablemente el riesgo de que personas ajenas intenten conectarse. Es una medida especialmente útil si vivís en un edificio, tenés muchos vecinos cerca o notás actividad extraña en tu conexión.

Además, si alguna vez compartiste tu contraseña con alguien y no cambiaste la clave, esta opción puede servir como un filtro adicional para frenar accesos no deseados.

¿Cómo acceder a la configuración de tu router y ocultar el SSID?

No necesitás ser experto en redes ni descargar aplicaciones extrañas. La mayoría de los routers modernos ya incluyen esta función. Para activarla, seguí estos pasos:

Conectá tu computadora al Wi-Fi. Es preferible hacerlo por cable si tenés esa posibilidad, para una conexión más estable. Abrí un navegador de Internet (Chrome, Edge, Firefox, etc.) y escribí en la barra: 192.168.1.1 o

192.168.0.1

Estas son las direcciones IP más comunes para ingresar a la configuración del router. Ingresá el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Generalmente están impresos en una etiqueta pegada en la parte trasera o inferior del equipo. Una vez dentro del panel de configuración, buscá una sección con nombres como: "Configuración inalámbrica"

"Red Wi-Fi"

"Ajustes de red" Dentro de esa sección, encontrá la opción llamada "Ocultar SSID", "Hide SSID" o similar, y activala. Guardá los cambios y reiniciá el router si es necesario.

Es importante tener en cuenta que este panel también te permite cambiar el nombre de la red y establecer una nueva clave.

¿Qué hacer si tu red está oculta y querés conectar un dispositivo nuevo?

Una vez que ocultás tu Wi-Fi, ningún dispositivo podrá detectarlo automáticamente. Ni siquiera los que están dentro de tu casa. De todas formas todavía podés conectarte, solo que deberás hacerlo de forma manual.

En la mayoría de los dispositivos, el procedimiento es simple:

En Android o iOS:

Buscá la opción "Agregar red" o "Conectar manualmente". Ingresá el nombre exacto de tu red (SSID) y la contraseña.

En Windows o Mac:

Desde el apartado de redes inalámbricas, elegí la opción para ingresar una red oculta o manual. Escribí los datos solicitados y guardalos para no repetir el proceso.

Recordá que el nombre debe coincidir exactamente con el configurado en el router (respetando mayúsculas, minúsculas y símbolos).

¿Cómo proteger tu red Wi-Fi?

Además de ocultar el SSID, hay otras medidas recomendadas para mantener tu conexión lo más segura posible:

Usá cifrado WPA2 o WPA3. Es el estándar de seguridad actual más confiable.

Es el estándar de seguridad actual más confiable. Cambiá la contraseña del router de fábrica. Muchas veces el acceso al panel de configuración tiene claves genéricas que cualquiera puede adivinar.

Evitá compartir la clave del Wi-Fi. Si necesitás hacerlo, cambiá la contraseña después de que esa persona deje de usar la red.

Revisá los dispositivos conectados. En el panel del router podés ver qué equipos están conectados y bloquear los que no reconozcas.

¿Ocultar el Wi-Fi lo vuelve completamente seguro?

No. Esta medida no reemplaza una buena contraseña ni el cifrado, pero sí actúa como una primera barrera contra conexiones no autorizadas. Especialistas en ciberseguridad coinciden en que el ocultamiento del SSID es útil, pero debe ir acompañado de otras prácticas para que tu red esté realmente protegida.