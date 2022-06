Como el COVID, la viruela del mono podría contagiarse por el aire

Desde mayo de este año, se detectó un fuerte brote de la viruela del mono , un virus que se desarrolla en países no endémicos para la enfermedad. Se notificaron 1109 casos de viruela símica en 28 países según el sitio OurWorld InData , una página que compila la información de autoridades sanitarias nacionales.

La viruela del mono o viruela símica, se detectó por primera vez en seres humanos en 1970 en la República Democrática del Congo. El primer caso fue un niño de nueve años, a partir de allí, la infección afectó cada vez más a personas que residen en África central y occidental durante décadas.

Viruela del mono, contagios por vía aérea

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos afirman que hay contagios por partículas de aire. Si bien no sería la vía principal, el virus de la viruela del mono también puede transmitirse a través de pequeños aerosoles que están en el aire.

Esto mismo ocurre en la exhalación de pacientes con coronavirus que causa la enfermedad COVID-19. Es por eso que los expertos en infectología y virología consideran que el barbijo debe usarse como precaución para las enfermedades que circulan hoy, siendo estas:

COVID- 19

Gripe "A"

Viruela del mono









Viruela del mono, otros medios de contagio

Muchos de los casos de pacientes en el pasado, se habían contagiado a partir de:

El contacto directo con la sangre

Los líquidos corporales

Las lesiones de la piel

Las mucosas de animales infectados, como ardillas o monos, entre otros





De acuerdo con los CDC, la transmisión del virus de la viruela símica de persona a persona puede producirse por:



Contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias

Contacto con lesiones cutáneas de una persona infectada

Contacto con objetos contaminados recientemente

Contacto directo con llagas infecciosas, costras o fluidos corporales

Contacto con secreciones respiratorias durante el contacto prolongado cara a cara

Sin embargo, no se descartan las posibilidades de que la transmisión del virus de la viruela símica sea por vía aérea también , aunque a una distancia corta . Por lo que la primera recomendación, siendo la más esencial como medida de prevención, es el uso de barbijos o mascarillas.



También en su página web, los CDC informan que "la viruela del mono puede propagarse durante el contacto íntimo entre personas, incluso durante las relaciones sexuales ". Es decir, que se propaga en actividades como besar, abrazar o tocar partes del cuerpo con llagas de viruela del mono.



De todos modos, en este momento no se sabe si la viruela del mono puede propagarse a través del semen o de los fluidos vaginales, ya que no ha sido testeado aún.

Viruela del mono, síntomas

Estos pueden ser:

fiebre

escalofríos

dolor de cabeza

dolores musculares

dolor de espalda

fatiga extrema

ganglios linfáticos inflamados y prominentes

erupciones en la piel

Viruela del mono, recomendaciones de especialistas

Los CDC sostienen tanto en su página oficial como en los medios de comunicación, que: en los países donde se está propagando la viruela del mono, las personas que comparten el hogar, los contactos estrechos de pacientes con la enfermedad y los trabajadores de la salud deben considerar el uso de barbijos.

La transmisión aérea del virus de la viruela del mono es un tema que aún no había tenido tanta atención. Ese tipo de transmisión no sería tan significativo como los otros modos de propagación del virus, pero aún no hay estimaciones firmes sobre cuánto sería su contribución.

Viruela del mono, orígenes

El virus se describió por primera vez en 1958 en monos que formaban parte de un laboratorio de investigación en Dinamarca. Pero la viruela se mantuvo endémica en países de África. Recién desde 2003 en adelante empezaron a registrarse brotes en otras regiones, pero ninguno abarcó tantos países como el que se produjo este año.

En América Latina, por el momento hubo 2 casos confirmados en Argentina, y un caso en México. Por otro lado, en África se han hallado indicios de infección por el virus en muchos animales, y uno de esos brotes pasó en Nigeria, en 2017, donde se generó contagio por vía aérea.

Aún así, al ser una enfermedad que estaba más confinada a África: su investigación fue limitada. A pesar de ello, ya hay pruebas de que puede ser también transmitida por el aire como también lo era la viruela humana o como lo es el COVID-19.



Se ha encontrado a la vía de transmisión por el aire como la principal vía en un brote de viruela que ocurrió en 1947 en Nueva York : un paciente aparentemente infectó a otro que estaba siete pisos de distancia en un hospital. Luego, en 1970, un solo paciente infectó a varios otros en tres plantas de un hospital de Meschede, Alemania. Las corrientes de aire del edificio habrían contribuido a la dispersión.

En 2012, el científico Donald Milton, de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, había publicado una revisión sobre la transmisión de la viruela y d escribió varios casos de transmisión por el aire. En 2017 se produjo un brote de viruela del mono en Nigeria, donde se observaron casos de transmisión dentro de una prisión y se registraron infecciones en dos trabajadores sanitarios que no habían tenido contacto directo con los pacientes.





También hay evidencia de que una mujer embarazada puede transmitir el virus de la viruela del mono al feto . Después de eso, se hizo un estudio observacional de 216 pacientes en la República Democrática del Congo: se encontró que cuatro de cada cinco mujeres embarazadas que tuvieron abortos, los investigadores encontraron el virus de la viruela del mono y lesiones en esos fetos.