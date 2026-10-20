La edad mínima para obtener la licencia de conducir en Argentina depende del tipo de vehículo y de la categoría del registro. Según la Ley Nacional de Tránsito 24.449, los adolescentes pueden sacar la licencia para manejar un auto, una camioneta o determinadas motocicletas desde los 17 años, pero deben cumplir un requisito fundamental: contar con la autorización de sus progenitores .

Desde qué edad se puede sacar la licencia de conducir para autos y motos

A partir de los 17 años se puede obtener la Licencia Nacional de Conducir para manejar automóviles y camionetas, siempre que se presente la autorización correspondiente de los progenitores.

En el caso de las motocicletas, también es posible acceder a la licencia a esa edad, pero con una condición específica, la cual indica que la cilindrada debe ser inferior a los 150 centímetros cúbicos .

Agente de tránsito entregando una licencia de conducir. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Por lo tanto, cumplir 17 años no alcanza por sí solo para obtener el registro. Además de la autorización familiar, es necesario aprobar los exámenes y reunir los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cómo es el trámite para obtener la licencia a los 17 años

Para tramitar la licencia de conducir a los 17 años, al momento del turno deben asistir los progenitores y/o tutores del menor y certificar el permiso para la emisión del carnet.

Asimismo, los responsables deben contar con su DNI original y copia, como así también la Partida de Nacimiento (original y copia), Libreta de Matrimonio (copia), testimonio de sentencia o una constancia de Registro Civil que constate el vínculo entre el menor y el tutor.

A qué edad se puede obtener la licencia de conducir profesional

Para acceder a las licencias profesionales de las clases C, D y E, la edad mínima es de 21 años.

Estas categorías habilitan a conducir distintos tipos de vehículos:

Clase C: camiones sin acoplado y vehículos comprendidos en la clase B.

Clase D: vehículos destinados al transporte de pasajeros, emergencias y seguridad.

Clase E: camiones articulados o con acoplado y maquinaria especial no agrícola.

Qué requisitos hay que cumplir para obtener el registro

Además de tener la edad mínima correspondiente, quienes solicitan la licencia deben cumplir con una serie de condiciones. La Ley Nacional de Tránsito establece que es necesario saber leer y, para los conductores profesionales, también escribir.

Entre los requisitos principales se encuentran:

Presentar una declaración jurada sobre antecedentes y afecciones de salud.

Aprobar el examen médico psicofísico, que evalúa las condiciones físicas, visuales, auditivas y psíquicas.

Superar una evaluación teórica sobre conducción, señalización, legislación vial y prevención de accidentes.

Aprobar el examen teórico-práctico sobre mecánica básica y elementos de seguridad del vehículo.

Rendir y aprobar el examen práctico de conducción.

Informar un domicilio electrónico para recibir notificaciones vinculadas con la licencia.

Qué pasa si no se aprueba alguno de los exámenes

Quienes no aprueben alguna de las evaluaciones no pueden obtener la licencia de conducir. Para volver a presentarse, deben esperar 30 días.

En el examen práctico se evalúan la capacidad para conducir, las reacciones ante imprevistos, las maniobras de detención y arranque en pendientes y el estacionamiento. La prueba debe realizarse con un vehículo correspondiente a la categoría de licencia solicitada.