Búsqueda de Loan: el dramático audio que envió uno de los detenidos a horas de la desaparición

Continúa la desesperada búsqueda de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años que desapareció en Corrientes el pasado jueves 13 de junio. En los últimos días, el caso presentó un giro drástico que involucró a nuevos sospechosos relacionados al ámbito político y militar.

La principal hipótesis del fiscal Juan Carlos Castillo era que el pequeño " se perdió " cuando intentó regresar del monte a la casa de su abuela, en el paraje Algarrobal. Sin embargo, surgieron nuevas pruebas de que podría tratarse de un secuestro vinculado a la trata de personas.

El foco de la investigación se centró en los últimos dos detenidos: Carlos Pérez, capitán de navío de la Armada retirado; y su esposa, María Victoria Caillava, funcionaria municipal. Ambos presentes el día del almuerzo familiar en el que se vio a Loan por última vez.

En medio de los allanamientos y operativos que se despliegan en la provincia, como en la ciudad de Resistencia, Chaco, dieron a conocer el audio que envió uno de los detenidos tras la desaparición.

Búsqueda de Loan: el último audio que envió uno de los detenidos



Antonio Benítez, el tío de Loan, fue el primer detenido por la desaparición del menor, junto con una pareja amiga, Daniel Ramírez y Mónica del Carmen Millepi.

Los tres fueron acusados del delito de "abandono de personas", ya que habrían llevado al pequeño a recolectar naranjas a 600 metros de la casa de su abuela, sin pedirle la autorización al padre.

" Fue en un momento de cinco minutos que se perdió la criatura acá en el campo. Eso sí que fue un misterio, una cosa muy rara que se haya perdido de golpe esa criatura. Yo estoy viniendo acá de lo de Paniagua, anduve todo por allá por el arroyo. Ahí hicimos el rastrillaje completo ya casi al campo ", expresó el tío en un mensaje de voz.

Búsqueda de Loan.

Luego, envió otro mensaje donde aseguró: " No hay rastros de nada, Carmen. Peinamos el campo completo. Lo único que nos falta es del lado para el pueblo, pero por camino yo me fui para el lado del pueblo a mirar por las dudas y no hay nada ".

Búsqueda de Loan: ¿Qué encontraron en los allanamientos de Chaco?



Este domingo, los efectivos de seguridad realizaron allanamientos en dos departamentos relacionados al último matrimonio detenido por la causa, ubicados ambos en la ciudad de Resistencia, Chaco.

En el primero que alquilaba la pareja, sobre la calle Necochea al 915, secuestraron un arma de fuego calibre 9mm, tres cargadores; 65 cartuchos calibre 9mm; 72 vainas servidas calibre 9mm y 190 cartuchos calibre 7,65 con sus respectivos peines cargadores; un DVR con las cámaras de seguridad y una notebook.

En el segundo, Pasaje Humaitá 1310, encontraron nueve teléfonos celulares y $ 218.800. Allí viven la exesposa e hija de Pérez, el exmilitar detenido.