Buscan voluntarios para vivir en uno de los destinos más lindos del norte de España.

Una de las regiones más pintorescas del norte de España se convirtió en escenario de una propuesta para quienes buscan viajar, conocer la vida rural y quedarse durante varias semanas sin afrontar el costo de un alojamiento.

En Asturias, una casa de campo busca voluntarios para colaborar con distintas tareas de exteriores a cambio de habitación privada, almuerzo y dos días libres por semana.

La propuesta está publicada en Worldpackers y requiere una colaboración de 15 horas semanales, equivalentes a unas tres horas diarias durante cinco días.

La estadía mínima es de dos semanas y quienes sean seleccionados podrán disfrutar de su tiempo libre para recorrer los alrededores, descansar y conocer la cultura local.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La experiencia está orientada principalmente a personas que tengan interés por las actividades rurales, la jardinería y el cuidado de animales. Entre las tareas previstas se encuentran:

Construcción y reparación de una valla.

Desbrozado y corte de pasto.

Eliminación de hierbas del huerto.

Construcción de bancales para cultivos.

Ayuda en la construcción de un gallinero.

Colaboración con tareas de jardinería.

Cuidado de mascotas y animales.

El anfitrión señala que las personas podrán comunicarse en español, inglés, francés o catalán, por lo que no es necesario tener un dominio avanzado de idiomas.

Buscan voluntarios para vivir en uno de los destinos más lindos del norte de España. Unsplash.

Qué ofrece el alojamiento en Asturias

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los voluntarios tendrán una habitación privada durante su estadía. Además, recibirán almuerzo todos los días y podrán utilizar una cocina equipada para preparar sus propias comidas.

El intercambio también incluye dos días libres por semana, internet básica y un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota.

La experiencia suma otros beneficios vinculados al turismo: el anfitrión ofrece excursiones y caminatas gratuitas, además de clases de idiomas para quienes quieran aprovechar su estadía para aprender o mejorar una lengua.

Quiénes pueden postularse

La convocatoria está abierta a personas de entre 18 y 60 años. Se aceptan tanto viajeros que quieran participar solos como parejas y dúos de voluntarios.

El puesto requiere conocimientos básicos de español o inglés y una estadía mínima de dos semanas. El anfitrión fue verificado por Worldpackers y la propuesta cuenta actualmente con una valoración de 5 estrellas basada en tres reseñas.

Qué gastos quedan a cargo del viajero

Aunque el alojamiento y el almuerzo forman parte del intercambio, existen gastos que no están incluidos. Los voluntarios deberán hacerse cargo de los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y, si corresponde, la visa.

La propuesta tiene disponibilidad publicada para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, por lo que representa una alternativa para quienes buscan combinar turismo y una experiencia de vida rural en Asturias.