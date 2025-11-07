El fin de semana invita a desconectar y compartir una buena mesa que combine calidad, abundancia y un precio razonable. Y qué mejor que los bodegones porteños.

Con las puntuaciones más altas de Google Maps en mano, te presentamos de cuatro bodegones destacados en el barrio de Núñez que prometen una excelente experiencia.

Los bodegones imperdibles de Núñez: 4.5 estrellas o más, según los comensales

Si lo que te mueve es el deseo por una comida de verdad, generosa y con alma porteña, te traemos el listado definitivo de Núñez de los locales gastronómicos mejor calificados en Google.

Cachita (4.7 estrellas)

Cachita se destaca por su altísima calificación, posicionándose como el favorito de la zona. Se enfoca en una propuesta de restaurante de barrio que prioriza la calidez y el sabor casero.

La bondiola con batatas es el plato destacado. Como hay opciones para todos, el hummus con pan pita y las albóndigas de berenjenas son los mejor referidos por los comensales.

“Recomendado para ir con amigos en verano y sentarse a fuera a picar algo y tomar tragos”, reportan los usuarios.

Ubicación: Iberá 2004.

Banu Bistro (4.6 estrellas)

Aunque con un formato de bistró, Banu logra captar la esencia de la buena mesa gracias a la calidad de sus ingredientes y su enfoque en platos reconfortantes. Es una excelente opción para quienes buscan un formato moderno con una propuesta tradicional.

Ubicación: Nuñez 1616.

Lo que se dice: “El lugar es muy lindo y el brunch fue delicioso. Los productos incluidos son de muy buena calidad. Una experiencia para recomendar”.

Arias Bodegón - Parrilla (4.5 estrellas)

Si el foco está en el bodegón clásico con aroma a brasa, Arias es el lugar que mejor representa el espíritu parrillero con una sólida puntuación. El vacío, el flan mixto, así como el ambiente familiar y precios accesibles son los puntos mejor valorados por sus clientes.

Ubicación: 11 de Septiembre de 1888 4502.

El Antojo Núñez (4.5 estrellas)

El Antojo se levanta como una referencia ineludible en la gastronomía porteña. Si bien se especializa en las milanesas, su fama se debe a que ofrece porciones realmente monumentales.

Ubicación: Manuel Ugarte 1699.

“La comida es abundante: las porciones gigantescas aseguran una excelente relación precio-calidad”, destacan.