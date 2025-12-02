El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por fuertes tormentas y lluvias torrenciales que llegarán esta semana y podrían traer graves consecuencias debido a que hay alarma por caída de granizo. Además, se espera que estos fuertes fenómenos climáticos se e xtiendan durante todo el día en una zona donde los vientos suelen tener un fuerte impacto.

De acuerdo a las previsiones del organismo a cargo del clima, el resto de la región no verá problemas climáticos similares, pero en esta zona hay una fuerte alerta por las intensidad de las tormentas, aunque se espera que tengan poca duración.

¿Cuándo hay alerta roja por tormentas y granizo?

El SMN informó en su sitio oficial que los intensos vientos con tormenta electríca comenzarán este miércoles 2 de diciembre por la mañana y se extenderán hasta la tarde. Las zonas afectadas se encuentran en San Luis y son las siguientes:

Belgrano.

Cnel Pringles.

Juan M. de Pueyrredon.

En San Luis, hay alerta roja por tormentas eléctricas.

¿Qué efectos traerá esta tormenta con graniza?

Con la llegada de esta fuerte tormenta que se desarrolla en la zona de Cuyo, el organismo que vigila el clima en el país, explicó que el área será afectada por intensas lluvias, algunas localmente fuertes en la región de San Luis.

A su vez, detalló que los mismos fenómenos podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 52 km/h de forma localizada.

Los fuertes vientos se darán en los días posteriores a la tormenta.

Recomendaciones del SMN ante las tormentas y lluvias

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

La tormenta eléctrica traerá fuertes vientos en los días posteriores.

El clima para este miércoles 2 de diciembre

Durante este miércoles 2 de diciembre, se espera un día mayormente soleado en gran parte del centro y sur del país, como en Buenos Aires y la Patagonia, mientras que en la zona de Cuyo y en el noroeste se esperan lluvias con tormentas eléctricas.

De esta forma, se emitieron alertaa por precipitaciones para todo el norte argentino, como Jujuy y Salta, principalmente. También se esperan lluvias en la zona nordeste como Misiones y Formosa.