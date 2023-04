Alerta colectivos: el listado de líneas afectadas y cuáles son las alternativas para viajar

La empresa de transporte de colectivos Metropol activó este martes la interrupción total de los servicios de las líneas 65, 90, 151, 194 y 195; y reducción de los internos de los ramales 176, 237, 276, 310, 326, 448, 507, 510B y 670 por tiempo indeterminado.

La medida iniciada desde las 00 horas responde al "continuo incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación" a un fallo judicial favorable a la compañía, según informó en redes sociales.

"Lamentamos profundamente las molestias, pero es una consecuencia inevitable producto de los reiterados incumplimientos" , subrayó Metropol.

%uD83D%uDEA8Informamos la interrupción total de servicios en las líneas 65, 90, 151, 194 y 195; y reducción en las líneas 176, 237, 276, 310, 326, 448, 507, 510B y 670 a partir de las 00hs del martes 11 de abril, por falta de recursos para operar,

De esta forma los tramos que unen Belgrano C - Constitución; Chacarita - Constitución // Villa Devoto - Constitución; Puente Saavedra - Constitución; Estación Escobar - Once y La Plata - Retiro // Liniers no circularán hasta nuevo aviso.

Los tramos que unen Constitución con la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, abarcados por cuatro de las cinco líneas de colectivos de la empresa Metropol que no prestarán servicios hoy martes (línea 65; 90; 151 y 194) podrán ser reemplazados por las líneas 60, 59, 168 y 133. Además, se suma la chance de optar por la combinación entre la línea C con B y D del subterráneo .

En tanto, el servicio La Plata - Retiro del ramal 195, podrá ser suplantado por la línea 129 o el Ferrocarril Roca.