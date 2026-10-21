Cuando una persona fallece es importante que los herederos realicen la sucesión para poder disponer legalmente de los bienes como inmuebles, autos o cuentas bancarias. Para iniciar el trámite deberán contar con el acompañamiento de un abogado profesional matriculado.

Todo heredero que se considere con derecho podría comenzar la sucesión si acredita, al menos inicialmente, su legitimación. Esto aplica a hijos, nietos, cónyuge, pariente colateral, que posean la documentación correspondiente para dar pie al proceso legal.

En este marco, muchos se preguntan cuál es el costo de una sucesión y cómo poder calcular el monto a pagar por el proceso legal.

Cómo calcular el costo de una sucesión en Argentina

El valor final de una sucesión depende del patrimonio a transmitir, la provincia donde se tramite y si hay acuerdo o conflicto entre los herederos.

Para calcular el costo aproximado de una sucesión debe tenerse en cuenta los gastos comunes que se repiten en todas las sucesiones como honorarios profesionales, gastos judiciales y costos administrativos:

Los honorarios para una sucesión

La Ley de Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia N° 27.423, en su artículo 35, fija los honorarios que los abogados cobran por hacer una sucesión:

La norma establece que el abogado debe cobrar entre el 6% y 16,5% del valor de los bienes que se transmiten.

En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, la Ley Arancelaria 14.967 establece un rango de:

Entre el 6% y el 20% sobre la valuación fiscal o valor computable (para bienes inmuebles suele ser del 7% al 12% en casos sin conflicto).

Otros gastos administrativos para la sucesión

Además, también se tendrá en cuenta la tasa de justicia y otros gastos judiciales que son necesarios para que el juez dicte la Declaratoria de Herederos y se ordene la inscripción de los bienes.

Tasa de justicia:

CABA: 1,5% sobre la valuación fiscal de los inmuebles o valor de bienes

Provincia de Buenos Aires: 2,2% sobre la valuación fiscal de los bienes.

Gastos de inicio y tramitación:

Ubicación de edictos en el Boletín Oficial, informes de dominio e inhibición ante el Registro de la Propiedad, certificados de defunción/matrimonio legalizados y bonos colegiales, entre otros documentos que tendrán un costo fijo administrativo inicial que oscila entre $ 80.000 y $ 200.000 según la jurisdicción.

Qué documentos hay que presentar para iniciar una sucesión

Los papeles necesarios para avanzar con la división de bienes son: