Guía para el vencimiento de Ganancias y Bienes Personales

La AFIP, a través de la Resolución General 4721, postergó las fechas de vencimientos para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales individuales, que vencían originalmente en el mes de junio. Las nuevas fechas para la presentación van del 24 al 28 de julio y para la presentación de la declaración correspondiente al Impuesto Cedular se estableció el período que va del 27 al 29 del mismo mes. El pago, de todas las declaraciones, se podrá realizar hasta el primer día hábil siguiente. La tarea se hace difícil porque por la cuarentena los contadores no han podido obtener la información de parte de sus clientes, además los programas aún no se encuentran subidos a la página Web de la AFIP.

Las novedades en Ganancias para el cierre del 2019, se concentran principalmente en dos puntos: primero, los importes de las deducciones personales (mínimo no imponible, deducción especial y cargas de familia) quedaron muy desactualizados comparados con la inflación, son los que rigieron para todo el año pasado con el alivio a favor de los empleados porque fueron incrementados en un 20%.

El segundo punto se refiere a la duda de si habrá que pagar el impuesto a la llamada "renta financiera", por los rendimientos en pesos de plazos fijos y de títulos públicos, cuestión que por un contrapunto legal tiene dos interpretaciones. Por el lado de Bienes Personales las novedades, que son varias, se pueden resumir en que fue incrementado el mínimo no imponible a dos millones de pesos a partir del cual habrá que pagar el impuesto, y por la modificación de las alícuotas que pasan a ser progresivas e incrementadas para los bienes que se encuentran en el exterior.

Para los empleados, como todos los años, en la medida que sus ingresos brutos anuales hayan sido iguales o superiores a $ 1.500.000, tendrán que presentar las declaraciones juradas informativas (sin pago), antes del 30 de junio. Lógicamente si sus activos gravados superan el importe del mínimo no imponible esas declaraciones se transformarán en determinativas debiendo, en ese caso, presentar la liquidación y pagar el tributo, además de previamente inscribirse en la AFIP.

Impuesto a las Ganancias:

Del 11 al 16 de junio, en función del número de CUIT, vencen la presentación de las declaraciones juradas anuales de Ganancias para los contribuyentes autónomos. El pago se podrá realizar el primer día hábil siguiente. Los importes de las deducciones personales anuales que rigen, son los siguientes: 1) Mínimo no imponible: $ 85.848,99; 2) Deducción especial: $ 171.697,97; para los nuevos profesionales y emprendedores el importe es de $ 214.622,47. Los importes de las deducciones generales anuales habilitados para el 2019, son: 1) Gastos de sepelio: $ 996,23; 2) Intereses hipotecarios: $ 20.000; 3) Primas de seguro: $ 12.000; 4) Servicio doméstico: $ 85.848,99.

Los valores anuales que se pueden descontar por las cargas de familia ascienden a: 1) Cónyuge: $ 80.033,97; 2) Hijos e hijastros: 40.361,43; para que proceda la deducción de los familiares que están habilitados, cada uno de ellos no podrán haber obtenido ingresos netos anuales superiores al importe del mínimo no imponible de $ 85.848,99. Los empleados en relación de dependencia tienen algunas deducciones personales, que fueron incrementadas un 20%, en comparación de las que tienen los autónomos; los importes de las deducciones generales son para todos las mismas. De esta manera, llegan a los siguientes importes anuales: 1) Mínimo no imponible: $ 103.018,79; 2) la deducción especial llega a $ 494.490,17.

Los jubilados, que por su ingresos están alcanzados por el impuesto, pueden descontar una deducción específica que significa seis veces la suma de los haberes mínimos previsionales (deben sumarse los valores que rigieron en cada mes del año 2019 y multiplicarlo por seis). Se recuerda que esta deducción no se aplica para los jubilados que hayan obtenido ingresos de otra índole, y tampoco para los que tengan que pagar Bienes Personales, salvo que fuera el caso de una persona que posea exclusivamente un inmueble para vivienda.

Renta financiera

Por el año pasado quedan alcanzados rendimientos que dieron los depósitos a plazos fijos en moneda extranjera y los que tienen cláusulas de ajuste (UVA). Por una contradicción legal, proveniente de la última reforma, queda la incógnita sobre lo que pasará con los rendimientos en pesos de esas inversiones y los obtenidos por los títulos públicos, las obligaciones negociables, etc. Las tasas son del 5% ó del 15%, dependiendo de si la renta fue en pesos: o en cambio, en moneda extranjera o con cláusula de ajuste, respectivamente. Las alícuotas se aplican sobre el importe excedente que supere el importe anual de $ 85.848,99.

Habrá que pagar un impuesto que se calcula sobre una "supuesta renta", ya que los rendimientos en la mayoría de los casos no superaron a la inflación que fue mayor del 50% anual. En el ABC de la página Web de la AFIP, fue publicada la siguiente consulta que estaría dando la opinión del Organismo ante la duda que surge del texto legal: "¿Resulta de aplicación a partir del periodo fiscal 2019, el restablecimiento de las exenciones dispuestas por el artículo 33 de la Ley de Solidaridad, considerando que la norma no establece una vigencia en particular y el artículo 87 establece la vigencia general a partir del 23/12/2019?

El art. 33 de la ley 27.541 no prevé expresamente un vigencia concreta, como si otros artículos del cuerpo de esa ley, por ende deberá aplicarse el art. 87 de esa Ley 27541, que dice expresamente "La presente ley comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial de la..." (BO 23/12/2019). Ello en concordancia con lo previsto en el artículo 5to del Código Civil y Comercial que prevé que "las leyes rigen después del octavo día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen". Por ello en este caso como la ley 27541 dice que entra a regir desde el día de su publicación en el BO, la misma rige desde el 23/12/2019.

De esta manera, se está rompiendo el criterio sobre que Ganancias es un impuesto de ejercicio, porque quedarían gravadas todas las rentas obtenidas en el 2019, originadas hasta el día en que se publicó la ley. Continúan alcanzadas por el impuesto a las Ganancias las operaciones de transferencia de participaciones societarias, que no cotizan en bolsa, con la tasa del 15% que se aplica sobre el resultado obtenido. El costo de incorporación al patrimonio sólo se podrá actualizar por inflación (IPC), en los casos que se trate de adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2018.

Para las incorporaciones anteriores, para determinar la utilidad se compara el precio de venta actual con el valor de costo histórico. Asimismo, siguen alcanzados con el 7% los dividendos que las empresas distribuyan a sus socios, por utilidades obtenidas desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018. La ley de solidaridad (27.541), hizo que no se reduzca la alícuota que pagan las sociedades por el Impuesto a las Ganancias; por ese motivo, se mantiene en el 7% la imposición sobre los dividendos.

El conocido como impuesto de igualación, sigue vigente para las distribuciones realizadas sobre utilidades generadas en ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 2018. La ley de Ganancias contiene presunciones que suponen que fueron distribuciones de dividendos, generadas por operaciones entre los socios y sus empresas. En estos casos, no interesa que los mismos no hayan sido aprobados formalmente por la Asamblea.

Bienes Personales:

Del 11 al 16 de junio, vence la presentación de la declaración jurada de las personas que están inscriptas y de los que tienen que pagar, por haber superado con sus bienes gravados el mínimo exento de 2 millones de pesos. Hasta el día 30, de ese mismo mes, los empleados con ingresos brutos anuales en el 2019, iguales o mayores de $ 1.500.000, tendrán tiempo de presentar las declaraciones juradas informativas, que son sin pago. Este año, los contribuyentes que tenían el beneficio de exención por ser "cumplidores" vuelven a tener que pagar el tributo.

Siguen exentos los saldos de las cuentas bancarias, al 31 de diciembre, que se encuentran depositados en cajas de ahorro o en plazos fijos, cualquiera sea la moneda. En cambio están gravados los saldos de las cuentas corrientes, el dinero en efectivo y la tenencia de moneda extranjera en cajas de seguridad o en el "colchón".

La vivienda única, hasta los 18 millones de pesos de valuación según las pautas del impuesto, se mantiene exenta. Los alicaídos títulos públicos argentinos, independientemente la moneda de que se trate, continúan exentos en Bienes Personales. Para determinar la inclusión de los fondos de inversión hay que revisar la cartera que los integra, porque seguirán el tratamiento particular que tiene cada uno de los rubros. Las participaciones en fideicomisos y en sociedades de cualquier tipo (excepto las empresas unipersonales) si bien se informan en el programa de liquidación no quedan alcanzadas impositivamente, porque la entidad se hace cargo de pagar por parte de su integrante quien luego deberá reintegrarle el importe. Los titulares de inmuebles rurales mantienen la exención en el tributo, no pagarán independientemente que se encuentren explotados o no.

Para determinar el valor de los inmuebles, se considera el mayor monto comparando el de compra actualizada, descontada la amortización del edificio, con el valor fiscal del año 2017. Al valor determinado se le descuenta el capital adeudado, al 31 de diciembre, por créditos hipotecarios. El valor fiscal será el vigente al 31 de diciembre de 2017, que se actualizará teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC), que suministra el INDEC, operada desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2019. Los inmuebles del exterior se computan a su valor de mercado y las participaciones societarias extranjeras al valor proporcional patrimonial del balance.

Los automóviles se valúan con la información que da la Superintendencia de Seguros, que a cada unidad le otorga el registro de automotores. No se pueden descontar las prendas vigentes por las deudas de los rodados.

Por los bienes que se poseen en el exterior habrá que pagar una alícuota diferencial que llega hasta la tasa del 2,25%. Si se trae al país por lo menos un 5% de los bienes del exterior se paga por todos los activos, incluidos los externos, las tasas reducidas.

El impuesto análogo pagado en el exterior podrá descontarse aquí, hasta del límite del incremento del tributo que se produce por haber incorporado esos bienes en la liquidación que se presenta ante la AFIP. Hay que constatar si existe vigente un convenio para evitar la doble imposición con el país en donde están ubicados los bienes. En este caso sólo se abona el impuesto patrimonial en un país, de acuerdo con lo que establece el acuerdo.

Los extranjeros que posean bienes en Argentina tendrán un aumento de la tasa del 100%, pasando del 0,25% al 0,50%. Sigue sin poderse descontar el mínimo exento de 2 millones de pesos y el tributo se abona cuando supera los $ 250.

Quiénes declaran

La AFIP oportunamente emitió una circular, que establece que cada uno de los cónyuges declarará: 1) La totalidad de sus bienes propios. 2) Los bienes gananciales adquiridos con el producto del ejercicio de su profesión, oficio, empleo, comercio o industria. 3) Los bienes gananciales adquiridos en la proporción en que hubiere contribuido a su adquisición. Los bienes cedidos en usufructo deben ser declarados por los cedentes.

Nuevas alícuotas

Para los bienes locales y en los casos en que se ingresa al país el 5% de los activos que están en el exterior, se consideran todos los bienes que están gravados y se les resta el mínimo exento que para este año asciende a $ 2.000.000. Las alícuotas son las detalladas en Cuadro I.

La ley de emergencia creó alícuotas diferenciales que se aplican sobre los bienes que se encuentran en el exterior. Van del 0,70% al 2,25%, en cuatro escalones progresivos y se aplican sobre los bienes que están afuera del país. El mínimo exento se descuenta primero sobre los bienes locales, luego el saldo remanente sobre los del exterior.

Para que los activos financieros o el producido de los mismos del exterior tengan el beneficio de las alícuotas inferiores, se pone como condición lo siguiente: 1) esos bienes deben ingresar hasta el 30 de abril (fecha que podrá postergarse); 2) tienen que mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2020; 3) no deben representar menos del 5% del total de los bienes que se poseen en el exterior. Los que decidan no traer los fondos, deben abonar un anticipo extra que vence el 6 de mayo, con tasas que van del 0,10% al 0,50% sobre el total de los bienes que están en el exterior. El importe estará publicado en el servicio de "Cuentas tributarias" en la página Web de la AFIP.

(*) El Dr. José Luis Ceteri es Contador Público, asesor tributario, autor de diferentes libros sobre la especialidad, expositor en eventos y jornadas de diferentes Entidades Profesionales, Universitarias y Cámaras Empresarias.