Las excepcionales circunstancias de emergencia y aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuestas por el Poder Ejecutivo a través del Decreto N° 297/2020 y su complementario N° 260/2020 -a raíz de la emergencia sanitaria que de público y notorio en un abrir y cerrar de ojos se ha enquistado de manera inédita en nuestra comunidad- pasan a formar parte de una historia globalizada que impone necesario regular contra el reloj, la normativa que acompañará la lucha para combatir al “enemigo invisible” al ojo humano pero sin lugar a dudas, “extraordinariamente visible” en cuanto a sus efectos sanitarios, sociales, culturales y económico financieros.

La pesadilla, mantiene en vilo al mundo entero y ha cambiado inéditamente las reglas del juego. Quien no lo entienda, vivirá a destiempo.

La emergencia y el aislamiento social referido, prohíbe circular al universo colectivo de personas no afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. Las mismas, varían y van siendo identificadas periódicamente a medida que la emergencia avanza y Dios quiera; no arrase. Éste es el objetivo primordial.

Como argentinos, nuestro agradecimiento infinito a los profesionales de la salud y a quienes ejerzan con responsabilidad, decoro y cordura la dificultosa gestión de tal objetivo. Una etapa bisagra en la historia de la República Argentina y de la humanidad toda.

Como profesionales en derecho, no podemos dejar de recordar que por el Decreto N° 325/2020 se prorrogó la vigencia de la medida de aislamiento -en principio- hasta el 12/04/2020 inclusive. Frente a él, resulta imperioso analizar el status actual del funcionamiento jurisdiccional, tanto de las Administraciones locales como de la justicia nacional y provincial.

Focalizaremos en esta oportunidad en el funcionamiento jurisdiccional judicial de la Nación -dado que para el administrativo -tanto nacional como local- las Administraciones en su mayoría han referenciado éste.

Normativamente queda por demás claro que se trata de una “feria extraordinaria” que por NO ser -justamente- de tipo “vacacional”, habilita sistémicamente su funcionamiento sólo para cuestiones que por su naturaleza exijan urgente intervención (Acordadas 6 y 8/2020). Ello, amén de los días inhábiles que expresamente se han fijado (1).

Hasta el momento, la Corte sólo ha dispuesto la habilitación de la referida feria mediante la Acordada 9/2020 a los fines de permitir el cobro de los pagos por alimentos, indemnización por despido, accidentes de trabajo y por honorarios profesionales en aquellos procesos en donde hayan sido dados en pago (2).

La dinámica propia de la emergencia sanitaria; el conjunto de normas que reflejó la vorágine reglamentaria que a fuer de pecar por reiterativos, insistimos en destacar que “contra el reloj” fue publicándose días pasados y continúa haciéndose a diario en el Boletín Oficial de la República y la novedosa jurisprudencia que -sin salir de nuestro asombro- ya comienza a circular por los sistemas informáticos habilitados; nos permite identificar -con obvio sentido común- que, en forma excepcional, la habilitación de la feria extraordinaria, procederá de manera restrictiva por razones penales, de familia y por la vía del amparo, “particularmente” los relacionados con cuestiones de salud.

Independientemente de la discusión que pueda originarse acerca de la concepción de la expresión “particularmente” (singular o especialmente, con particularidad; con individualidad y distinción; con carácter particular o privado) para determinar si el tratamiento de las materias no mencionadas queda excluido de la habilitación de feria -tal el caso de la competencia contencioso administrativa y laboral- lo cierto es que prima facie todo apunta a dar prioridad a los actos procesales que referidos en la disposición, no admitan demora o que de no practicarse puedan generar perjuicio irreparable.

La referencia expresamente indicada, apunta en nuestra opinión a evitar pedidos de habilitación de feria a mansalva; amén de los cuestionamientos que puedan efectuarse una vez finalizada la misma. ¿Será ésta prorrogada en los próximos días?

Algunos pedidos de habilitación de la feria extraordinaria

Un pedido frustrado.

El 22/03/2020 la Sala Integrada de Habeas Corpus de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dictó sentencia confirmando la decisión del juez de primera instancia que había rechazado el habeas corpus correctivo, de carácter colectivo, promovido por un abogado contra los artículos 1 a 6 del Decreto N° 297/2020 por considerar que restringían inconstitucionalmente sus derechos de libertad ambulatoria y reunión. (3)

Así, resolvió: “CONFIRMAR, con costas, el auto elevado en consulta. No existiendo cuestiones de urgencia que ameriten lo contrario, en virtud de la feria extraordinaria decretada por la CSJN mediante Acordada 6/2020 en el día de ayer, en concordancia con las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional n° 297/2020, (…)”.

Finalmente, la Sala de turno de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional también rechazó la habilitación de la feria con fecha 30/03/2020, y advirtió, además, que la misma no fue solicitada por la parte actora.

El federalismo en tiempos de pandemia y una habilitación de feria en pos del mismo.

En el marco de la interesante entrevista realizada el 29/03/2020 por Jorge Fontevecchia al Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti (4), uno de los temas tratados fue el llamado “derecho de crisis” (denominado internacionalmente de diversas maneras, a saber según el país, “estado de excepción”, “estado de sitio”, “estado de alama”, “toque de queda”) y el comportamiento de la justicia por parte de los distintos países frente a los diversos tipos de cuarentena o impedimento de contacto social.

El Dr. Rosatti, explica que existe en nuestra Constitución una definición sobre la relación entre Estado y sociedad y entre éste y el mercado; que se encuentra plasmada en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional; esto es el valor de la salud, de la vida y de la igualdad. Es por ello que, considera que la Argentina se está manejando hasta el momento “con mucha cautela y con el respeto de sus valores fundamentales que están en la Constitución”.

Más adelante, el Ministro realiza una comparación entre nuestro sistema federal y el de otros países federales como el de los Estados Unidos de Norteamérica y la República Federativa de Brasil.

Ello de cara a los sistemas de gobierno en donde las medidas de aislamiento tomadas a nivel nacional, rigen para todo el territorio, o bien, los casos en donde cada estado o provincia toma su propio tipo de medida de aislamiento.

Relata la evolución del federalismo en la República Argentina, que alejándose de la concepción de Alberdi -quien pretendía un presidencialismo fuerte y un federalismo débil- se llega al federalismo de concertación con la Constitución de 1994 que requiere el concepto de coordinación.

Ahora bien, ¿qué significa esta coordinación?. A criterio del Ministro “el federalismo de concertación requiere la participación previa en la toma de decisiones de todos los sujetos federales y un principio de buena fe federal que, supone, que después todos van a acatar lo que se diga, siempre que se haya participado previamente en la decisión.” Y así concluye que la respuesta a ese federalismo de concertación está en nuestra propia Constitución, más precisamente en los artículos del 5 al 9, 122 y 128 de la Carta Magna.

Advertimos que lo expuesto, ya se ha visto reflejado en una medida cautelar dictada recientemente por la Justicia Federal de Resistencia al habilitar la feria extraordinaria, en el marco de una acción de amparo interpuesta por la Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco contra el Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o el Poder Ejecutivo de aquella Provincia (5).

En aquella causa la actora solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Circular N° 6 del Ministerio de Salud de Corrientes (dictada por el Comité de crisis COVID-19 dependiente de ese Ministerio), toda vez que dispuso el aislamiento social y obligatorio de los profesionales médicos y personal de salud con asiento en la Provincia de Corrientes y que presten servicios en la vecina Provincia del Chaco, sea en instituciones públicas y/o privadas, por el término de catorce (14) días, por considerarlos de manera arbitraria e infundada, personal sanitario de riesgo, y en consecuencia se disponga la revocación judicial de la normativa atacada.

Asimismo, solicitó el dictado de una medida cautelar tendiente a que se garantice la libre circulación de los profesionales médicos y/o personal de salud afiliados a esas entidades, siempre y cuando no presenten los síntomas característicos del virus COVID-19, debiendo ajustar y extremar las medidas de seguridad y de control a tales fines, evitando de ésta manera el inminente colapso del sistema de salud de la Provincia del Chaco por falta de profesionales médicos para la atención de personas enfermas y junto con él, el inminente aumento de los decesos de los chaqueños.

El Juzgado Federal de Resistencia N° 1 se pronunció con fecha 29/03/2020 y concedió la medida cautelar solicitada, disponiendo suspender la aplicación de la Circular N° 6/2020 y ordenó que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes “arbitre las medidas necesarias para permitir a los profesionales médicos consignados en la demanda (…) la libre circulación hacia esta provincia para la prestación de los servicios esenciales de salud en los establecimientos en que ellos se desempeñan y su regreso hacia Corrientes, en los términos y con las limitaciones establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, en tanto no presenten síntomas compatibles con coronavirus (COVID-19)”.

Nos interesa remarcar algunas cuestiones expuestas por el Juzgado Federal de Resistencia que hacen a nuestro federalismo. El juez dispuso que “Tal como nos han explicado los expertos en la materia, estamos frente a un enemigo externo e invisible, que ataca a la Nación en su totalidad, en un sistema federal, por lo que la medida adoptada por la Provincia de Corrientes no advierte la situación de salud de la Provincia del Chaco, como parte de la Salud Pública Nacional, en contraposición de las reglas básicas establecidas a nivel Nacional para “garantizar” la atención sanitaria y medica de la Pandemia que nos afecta como Nación.” (el destacado no obra en el original).

Por último, sostuvo que “atento que, como señalara, la cuestión excede el marco de los derechos individuales, encontrándose involucradas cuestiones de orden público relacionadas con la salud pública nacional, se pondrá en conocimiento lo dispuesto en la presente al Ministerio de Salud de la Nación, en tanto autoridad de aplicación de la normativa referida, y a los efectos que resultaran pertinentes.” (el destacado nos pertenece).

El COVID-19 como objeto de planteos judiciales interpuestos en otros países

No es nuestra intención en esta oportunidad abordar en detalle ciertos planteos constitucionales llevados a cabo en distintos procesos que actualmente tramitan fuera de la República Argentina, pero sí nos ha parecido interesante, informar de su existencia. Los lectores interesados en un análisis pormenorizado de ellos; podrán consultar vía web su contenido según las citas en pié de página.

Así hemos identificado acciones de clase interpuestas, entre otras, el 13/03/2020 por un grupo de personas humanas junto con una persona jurídica contra la República Popular de China, algunos de sus Ministerios y las Provincias de Hubai y Wuhan, a causa de los daños producidos por la pandemia. (6)

Por otra parte, una persona humana brasilera interpuso una acción popular el 20/03/2020 contra la República Popular de China exponiendo planteos análogos a los esbozados en la acción de clase mencionada precedentemente. (7)

Otro caso interesante es el efecto provocado por la campaña publicitaria financiada por el Estado Brasileño contra el aislamiento social. Como consecuencia de ella, se interpusieron varias acciones populares contra el presidente de Brasil, su Secretario de Comunicación Social y la Unión. Una de ellas fue iniciada por un concejal y abogado de San Pablo a los fines de poner coto a dicha campaña publicitaria. Mientras tanto, en Río de Janeiro fue promovida otra acción popular el 27/03/2020 por el Ministerio Público Federal, en el marco de la cual la jueza interviniente dictó sentencia al día siguiente de su interposición, prohibiendo al gobierno circular las piezas publicitarias producidas para dicha campaña. (8)

Presente y futuro jurisdiccional “incierto” para quienes tarde o temprano deberán juzgar en derecho estas situaciones que indiscutiblemente atípicas han llegado a los estrados judiciales. Bregamos para que el sentido común; la razonabilidad; el criterio y la responsabilidad atinente a cada juzgador primen en sus razonamientos y se hagan presentes en sus pronunciamientos; tanto internacional como nacionalmente.

Presente y futuro; incierto. El pasado; no se repita.

Un viaje a la Ciudad de Buenos Aires de 1871. Cinco meses de penurias

“Abril 11. –Reina el espanto”. Así fue descripto aquel día a tan sólo 149 años de nuestra actualidad por Mardoqueo Navarro en su Diario sobre la epidemia de fiebre amarilla que arrasó con un 8% de la población de la Ciudad de Buenos Aires en el verano de 1871.En dicha publicación se relatan los hechos desde el 27 de enero al 22 de junio de 1871.

Aquella epidemia forzó a gran parte de la población a abandonar la Ciudad, entre ellos al mismísimo Presidente de la Nación -Domingo Faustino Sarmiento- luego de dictar el Decreto N° 8461 de fecha 11/04/1871 mediante el cual suspendió el funcionamiento de las Oficinas Nacionales hasta fines de abril de ese año. (9)

Como consecuencia de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró en receso hasta el 01/05/1871 a través del Acuerdo del 11/04/1871 (10).

Sin embargo, a comienzos de mayo la situación no mejoró y el Presidente decidió dictar el Decreto N° 8465 del 01/05/1871, disponiendo que el Decreto N° 8461, continuaba rigiendo hasta el 15/05/1871 con algunas excepciones para ciertas actividades que podían llevarse a cabo pero sólo durante ciertos días de la semana. (11)

Este nuevo Decreto obligó a la Corte a prorrogar su receso hasta el 15/05/1871 (12).

Así como Roque Pérez y Manuel Argerich, miembros de la entonces Comisión Popular encargada de tomar las medidas sanitarias y de asistencia a los enfermos durante la epidemia, fueron víctimas de la fiebre amarilla; también la Corte Suprema perdió a uno de sus Ministros.

Zabalía, lo relata de esta forma: “Durante la epidemia de fiebre amarilla, de tan ingrata memoria, murió, mientras estaba consagrado a auxiliar a los enfermos, el Ministro doctor Benito Carrasco (…)” (13).

Reemplazó al mismo en sus funciones, José Benjamín Gorostiaga, quien asumió como magistrado de la Corte Suprema por segunda vez para ser elegido presidente del Alto Tribunal en el año 1877, reemplazando a Salvador María del Carril.

No salimos de nuestro asombro al advertir la coincidencia de días del "ilusorio" fin de la feria extraordinaria decretada por el COVID-19 (hoy ya prorrogada en principio hasta el 12/04/2020) con el receso acordado por la epidemia de fiebre amarilla en el Acuerdo del 11/04/1871, que luego fue extendido al 15/05/1871.

149 años de diferencia que hacen pasar “desapercibidas” a las Acordadas dictadas durante la GRIPE H1N1 en los meses de julio y agosto de 2009 (Acordadas 20, 21, 23, 27 y 29/2009). Aún cuando esta enfermedad también fue declarada una pandemia por la OMS; en nada son comparables su efectos y alcances con la situación actual que nos ocupa.

Palabras finales

Es claro que hasta el presente, el sistema jurisdiccional nacional en nuestro país hoy se encuentra judicialmente operativo para plantear por la vía de la acción de amparo el perjuicio irreparable que lo pueda fundar. En nuestra opinión, por indudables razones de público y notorio, se priorizarán en su tratamiento las competencias ya apuntadas (penales, de familia y salud).

Sin embargo, de cara a una eventual prórroga de la situación de emergencia sanitaria que a todos nos mantiene en vilo y en el supuesto que el Poder Ejecutivo vuelva a prorrogar la vigencia del Decreto N° 297/2020 extendiendo la feria extraordinaria:

¿Ordenará la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los tribunales federales y nacionales, retomar sus actividades habituales en forma remota -sin restricciones de naturaleza de actos y/o competencias- para de esa manera, continuar con el tratamiento de la totalidad de causas en trámite y las nuevas que ameriten ser tratadas?

Al efecto, no en vano cabe mencionar que los procesos judiciales se encuentran actualmente digitalizados en base a tecnologías electrónicas que dentro del proceso de cambio y modernización habido en la prestación del servicio de justicia; se vienen utilizando exitosamente desde hace unos cuantos años a la fecha.

Este diferencial, debería actualmente posicionarnos ante una realidad jurisdiccional mínimamente distinta a la de aquellos días en que hace 149 años atrás -también en un mes de abril- se declaraba un receso judicial ante una pandemia sanitaria.

Resulta razonable; criterioso y por demás responsable priorizar actualmente cuestiones sanitarias, de familia y penales pero existen en nuestra opinión, competencias y materias diversas que si los recesos jurisdiccionales se extienden en demasía, deberán ser habilitadas para que sobre ellas, pueda ejercerse el derecho en legal tiempo y forma.

NOTAS

1) En un principio, la Corte dictó la Acordada 4/2020 mediante la cual declaró inhábiles los días 16 a 31 de marzo de 2020. Luego de la publicación del Decreto 297/2020 dictó la Acordada 6/2020; dispuso una feria extraordinaria desde el 20 al 31 de marzo 2020 y estableció las materias sobre las cuales se deberá tener especialmente en consideración durante la misma. Esta feria fue prorrogada mediante la Acordada 8/2020 del 1 al 12 de abril 2020, a raíz de la prórroga de la vigencia del Decreto 297/2020 dispuesta por el Decreto 325/2020.

2) Acordada 9/2020: “Disponer que se habilite la feria para que se ordenen a través del sistema informático las libranzas que sean exclusivamente de manera electrónica de los pagos por alimentos, por indemnización por despido, por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito y por honorarios profesionales de todos los procesos, siempre que en todos los supuestos hayan sido dados en pago, en tanto lo permita el estado de las causas y así lo considere procedente el juez natural de forma remota”.

3) “Kingston, Patricio s/ Habeas corpus” (Expte. N° 19.200/2020 – Interloc. 14/143). https://classactionsargentina.com/2020/03/22/confirmaron-el-rechazo-de-un-habeas-corpus-colectivo-promovido-por-una-persona-individual-en-nombre-de-casi-toda-la-poblacion-argentina-contra-el-dnu-n-297-2020-que-ordeno-el-aislamiento-socia/

4) La entrevista completa se puede escuchar a través de este link: https://radio.perfil.com/noticias/pensando-el-coronavirus/horacio-rosatti-que-el-cuerpo-del-otro-pueda-ser-portador-de-un-virus-me-da-poder-sobre-el-en-el-marco-del-derecho-constitucional.phtml

5) “Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes y/o Poder Ejecutivo de la Prov. de Corrientes s/ Medida Cautelar” (Expte. FRE 1331/2020).

6) Para ampliar este tema dirigirse a https://classactionsargentina.com/2020/03/21/promovieron-en-estados-unidos-una-class-action-contra-china-con-causa-en-los-danos-ocasionados-por-el-covid-19-usa/

7) https://classactionsargentina.com/2020/03/22/procesos-colectivos-por-el-covid-19-tambien-en-brasil-promovieron-una-accion-popular-contra-china-y-la-union-federal-de-brasil-bra/

8) https://classactionsargentina.com/2020/03/29/principios-preventivo-y-precautorio-en-la-tutela-colectiva-de-la-salud-frente-al-covid-19-promovieron-diversas-acciones-populares-contra-la-campana-del-gobierno-federal-brasil-no-puede-parar-y-lo/

9) Decreto 8461 del 11/04/1871: "(...) teniendo en consideración el decreto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que declara feriados los días que restan del presente mes, la situación extraordinaria de esta ciudad, la intercepción de las comunicaciones de los demás puertos de la República, y la falta de operaciones en la Aduana- El Presidente de la República - Acuerda y decreta: Art. 1° queda suspendido, en la Ciudad de Buenos Aires, el despacho de las Oficinas Nacionales, durante los días restantes del presente mes- Art. 2° exceptuándose: la Capitanía del Puerto, la Oficina del Resguardo, la Administración de Correos y la de Telégrafos, que harán sus servicios como en las fiestas ordinarias- Art. 3° los buques, surtos en el puerto, podrán hacer sus operaciones de entrada y salida, bajo las condiciones acordadas a los Paquetes- Art. 4° El Presidente y los Ministros continuarán atendiendo a las necesidades del servicio Nacional reuniéndose en acuerdo siempre que sea necesario- (…)”

10) Acuerdo del 11/04/1871: "visto que la epidemia que diezma la población de esta Ciudad, ha obligado no sólo a los habitantes sino también a los oficiales Curiales a abandonarla, lo que hace imposible y además injusto proseguir la tramitación y resolución de las causas judiciales; la Suprema Corte se declara en receso hasta el 1° del mes de mayo próximo."

11) Decreto 8465 del 01/05/1871 "atendiendo el último decreto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que declara feriado los primeros quince días del presente mes, y los consejos dirigidos por las Comisiones de Higiene - El Presidente de la República - Ha acordado y decreta:- Art. 1° El decreto de 11 de abril último que suspendía el despacho de las Oficinas Nacionales, establecidas en la Ciudad de Buenos Aires, continuará rigiendo hasta el quince del corriente, agregándose a las excepciones que se especificaban en él, las siguientes: -Todos los empleados de la Administración asistirán a sus respectivas oficinas los lunes y viernes, para proveer a la expedición de los asuntos. -La Aduana queda habilitada para hacer el despacho de las mercaderías en los días antes indicados y en los miércoles, debiendo en ellos concurrir todos sus empleados. (...)"

12) Acuerdo del 02/05/1871: "Subsistiendo los motivos en que se fundó el Acuerdo de 11 de abril último, con tanta más razón cuanto que la nueva feria decretada por los Gobiernos Nacional y Provincial, autoriza la ausencia de Abogados, Procuradores y litigantes, la Suprema Corte continuará en receso hasta el día quince del corriente."

13) Zabalía, Clodomiro, “Historia de la Corte Suprema de Justicia en relación con su modelo americano”, Edición Casa Jacobo Peuser, 1920, página 158.