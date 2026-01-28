José Luis Ábalos renuncia a su acta como diputado en el Congreso

En esta noticia El mensaje de Ábalos tras su renuncia al cargo de diputado

José Luis Ábalos, exdirigente socialista y exministro de Transportes, actualmente encarcelado por su presunta implicación en el caso Koldo, ha presentado este miércoles su renuncia al acta de diputado por Valencia. Según ha informado en redes sociales, su dimisión fue presentada ante la Mesa del Congreso.

En un mensaje publicado en X, Ábalos afirma que, tras el rechazo del Tribunal Supremo a su recurso de apelación y mantenerle en prisión, ha decidido dejar el escaño en la Cámara Baja, donde ha sido diputado durante siete legislaturas.

Según argumenta, aunque el Congreso lo privó de sus derechos y deberes como diputado, él siempre ha defendido que tenía que prevalecer el derecho de representación y la inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, bajo su actual situación procesal, Ábalos considera que no puede continuar en el escaño, por lo que se centrará en ejercitar su “derecho de defensa y el amparo” de su inocencia.

Los motivos de la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño como diputado. (Fuente: archivo) Mariscal

En su despedida, el exministro ha dado las gracias a los valencianos, quienes le han permitido “servir al pueblo español”. A su vez, afirma que él siempre ha buscado fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo como los valores fundamentales de un Estado social y democrático de Derecho.

Ábalos asegura que ha sido un “verdadero honor” ser diputado de las Cortes Generales durante siete legislaturas consecutivas, desde que consiguió su primer escaño en el Congreso en 2009.

Ábalos reproduce ese mensaje de despedida en el escrito registrado este mediodía en la Mesa del Congreso, en el que insiste en que, desde que se aprobó su suplicatorio, él ha intentado continuar en el escaño para preservar el derecho de representación. “Puedo decir con orgullo que ha sido una responsabilidad emocionante. ¡Gracias por tanto!”, ha concluido.

Con información de: EFE