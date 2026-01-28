El riesgo país sigue su sendero bajista este miércoles tras perforar los 500 puntos en la rueda previa y ya se ubica en las 486 unidades, un nivel que no tocaba desde 2018. Esto se da en una jornada en la que la Secretaría de Finanzas enfrentará una licitación de deuda en pesos, la última de enero, por unos $ 9,4 billones.

“Esta baja del riesgo país era esperada, sobre todo porque el contexto mundial ayuda, ya que se ve un fuerte apetito por la renta fija. Además, la colocación de deuda de Ecuador hace unos días fue un buen empujón para la Argentina”, analizó en diálogo con El Cronista Leonardo Svirsky, Sales and Trading de Becerra Bursátil.

Asimismo, el mercado tiene en el radar que Córdoba colocó u$s800 millones con una tasa del 8,95% bajo ley extranjera y con una demanda cercana a los u$s1.600 millones. Ese es un buen precedente para que el país pueda proyectarse para conseguir financiamiento en los mercados internacionales.

Noticia en desarrollo.-