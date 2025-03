Reservas del BCRA: por qué perderían u$s 15.000 millones este año

El 20% de las exportaciones sigue liquidándose fuera del MULC: el año pasado se resignaron en torno a u$s 15.000 millones por la vigencia del dólar blend, cifra que sería similar en 2025 de mantenerse en pie, según estimaciones de Invecq Consulting.

Si bien el Gobierno no ha dado señales en cuanto a su eliminación, ya que es clave para "controlar" la brecha, cobra particular relevancia en el marco de las negociaciones con el FMI.

El organismo es crítico de este esquema, y ya en las primeras dos revisiones bajo el mandato de Milei, en enero y junio 2024, subrayó el compromiso de las autoridades de suprimirlo para mediados de 2024, algo que no terminó sucediendo.

BCRA intervino en el dólar MEP para abastecer los pagos con tarjeta: cuánto le llevó

Acuerdo con el FMI

"¿Será una exigencia del Fondo para que haya financiamiento neto positivo en un nuevo acuerdo?", se preguntan desde la consultora que dirige Esteban Domecq.

Dado que el equipo económico no quiere ajustar el tipo de cambio: como Caputo confirmó que hoy el entendimiento no incluye una devaluación, podría ser una de las opciones. Habrá que ver.

Por lo pronto, el gabinete económico no sólo interviene con el blend para impedir una mayor suba del dólar Bolsa, sino también en forma directa. "Los volúmenes operados en AL30 y GD30 hacen pensar que la presencia del BCRA en los mercados paralelos siguió siendo relevante estos días para contener la brecha cambiaria".

Intervención

"Los volúmenes negociados se dispararon a un promedio de u$s 213 millones diarios, muy por encima de los u$s 70 millones diarios que se tranzaban a principios de diciembre cuando el BCRA no participaba", precisa un research elaborado por los analistas de la consultora LCG.

Desde la consultora Outlier van en la misma línea: "Claramente hay ruido o dudas respecto de lo que puede implicar el acuerdo con el FMI para el régimen monetario-cambiario actual y el que siga a la unificación".

"Los volúmenes se incrementaron no sólo en la plaza de AL30, sino que en GD30 también se vio fuerte volumen y modos de operación particulares. Todo lo cual nos lleva a inferir que tuvimos otra rueda con pico de intervención en MEP/CCL".

BCRA pica fuerte

De hecho, destacan que el principal aporte contractivo por el lado del balance del BCRA vino por el rubro "otros factores monetarios", que incluye la intervención cambiaria en paralelos. Es decir, la pata de la venta de los bonos en dólares contra pesos.

En particular, este factor contrajo por 0,2% durante el primer bimestre de 2025. Esto son $ 0,9 billones. Fue el mayor aporte contractivo que se desprende del balance si se lo compara con la operación de expansión que genera la compra de reservas en el MULC.

Compras de títulos

Esto no significa que haya sido contractivo en estos términos, ya que de estos valores también podría inferirse que compraron más bonos con dólares que los que vendieron contra pesos, ya que sólo para enero el balance cambiario indica que se insumieron más de u$s 900 millones en operaciones de compra de títulos por parte del BCRA.

Es decir que si vendió u$s 900 millones, y todos los bonos que compró contra dólares los vendió contra pesos a tipos de cambio por encima de $ 1.100, la contracción de moneda local debería ser mayor a $ 0,9 billones, plantean desde Outlier.

La expansión monetaria del primer bimestre se tradujo en que la Base Monetaria promedio mensual, deflactada por IPC, siguiera creciendo en enero y febrero de 2025, tanto en términos mensuales como en términos interanuales. En términos mensuales, el alza de febrero fue la doceava consecutiva, lo cual marca un año de crecimiento ininterrumpido.