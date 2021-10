¿Punto de entrada para los bonos? Pros y contras de invertir en la deuda local

Sobre la deuda argentina pueden encontrarse tantos puntos a favor como en contra a la hora de invertir . Por un lado, dadas las bajas paridades, los cupones futuros cada vez más altos y los elevados rendimientos hacen que los bonos luzcan atractivos. Pero por el otro, la falta de un acuerdo con el FMI, la incertidumbre económica y la cercanía de las elecciones actúan como factores disuasorios.

Desde el pico del lunes posterior a las PASO, la deuda argentina no paró de caer. Desde entonces y hasta la actualidad, los bonos soberanos en dólares evidencian una caída del 13%. Existieron pocas ruedas de suba y en su gran mayoría, los bonos fueron quebrando mínimos en forma constante.

A estos valores, los bonos se ubican un 8% en promedio debajo de los valores previos a las PASO, celebradas el 12 de septiembre.

BAJAS PARIDADES

Hay cierto consenso de que, con semejante caída desde el lunes posterior a las PASO, los bonos volvieron a exhibir interesantes puntos de entrada. Sin embargo, analistas creen que los bonos argentinos representan aún una inversión recomendada solo para perfiles altamente especulativos.

Entre los datos positivos, la caída actual de los bonos provocó un colapso en las paridades, dejando a los bonos en precios muy bajos y atractivos, incluso contemplando una potencial reestructuración de deuda.

La deuda vuelve a operar en niveles de paridad de u$s 35, mismos valores de abril pasado. El mínimo del año, la paridad promedio había sido u$s 32, con pisos de u$s 29 como en el caso del Global 2035.

Por otro lado, dado que las acciones se adelantaron a los bonos, analistas señalan que se podría llegar a despertar a la renta fija argentina como parte del trade electoral. A ello agregan que el riesgo a la baja luce más limitado respecto de la capacidad de recuperación.

Es decir, haciendo números, y dada la importante caída sufrida por los bonos hasta ahora, el potencial bajista desde los valores actuales luce menor respecto de la capacidad de recuperación potencial que tienen los bonos.

En este sentido, analistas resaltan que el riesgo retorno luce atractivo para una especulación de corto plazo para los bonos. Pero a la vez, destacan que aún no hay señales para ser constructivos de mediano plazo en la deuda.

Nicolás Viveros, portfolio manager de Capital Markets Argentina, aclaró que, a niveles de paridad de u$s 33, parece que el riesgo de downside está limitado.

"Los precios actuales de los bonos pueden representar un punto de entrada, pero más que nada para una especulación de corto plazo, relacionado con el trade electoral, y que en el caso en que la apuesta salga errónea, el riesgo a la baja luce más limitado a estos precios. En el largo plazo no estamos constructivos con la perspectiva de Argentina", advirtió Viveros.

DEUDA CON TIRES ALTAS

Como dato adicional positivo se resalta que los rendimientos de la deuda argentina son muy altos . Los Globales más cortos rinden cerca de 23% mientras que la deuda más corta de los Bonares rinde por encima del 25%. En el extremo más largo de la curva, los rendimientos promedian el 16%.

Estas son tasas sumamente altas para los estándares actuales de deuda global , lo cual, en el caso en que Argentina evite el default, podría ser atractivo comprar bonos locales.

El trader de un bróker local remarcaba el atractivo que podría representar los bonos en el caso de que los temores de default queden a un lado. Además recordó que los bonos comenzarán a pagar cupones cada vez más altos , lo cual genera un atractivo adicional sobre la deuda.

"En el caso en que Argentina comience a mostrar señales de moderación y se exponga que los temores actuales de default son exagerados, los rendimientos de los bonos argentinos son excesivamente altos en comparación con los de la región y de sus pares. Por lo tanto, las TIRES de los bonos representan hoy un punto a favor para la deuda. Lo que resta por ver es si la moderación llega o no. Sin embargo, para el momento en que llegue, probablemente los rendimientos sean menores que los actuales", dijo el especialista.

Por su parte, Federico Garay, analista de research de IOL invertironline, considera que los precios actuales pueden llegar a ser un punto de entrada para un inversor agresivo con un horizonte de inversión de muy corto plazo, apostando a un rebote meramente técnico.

Sin embargo, también alerta que resulta difícil encontrar catalizadores positivos que den cuenta de un aumento en la probabilidad de que Argentina pueda honrar sus compromisos financieros a partir de 2025.

"Con un nivel de brecha cambiaria de casi el 100%, difícilmente haya un repunte sostenido en las cotizaciones de los bonos soberanos en dólares, dado que este desequilibrio atenta contra la acumulación de reservas por parte del Banco Central y contra el crecimiento económico, factores fundamentales en el repago de la deuda", dijo.

ELECCIONES Y "WAIT AND SEE"

Entre los datos negativos que complican una apuesta por la deuda, la cercanía de las elecciones de medio término pueden generar aún más volatilidad en los activos locales.

Esto hace que la cautela prime entre especialistas, que prefieren esperar a los resultados de los comicios antes de recomendar una postura compradora en los bonos.

Para José Echague, estratega de Consultatio, si bien los bonos están en valores atractivos, aún podrían verse precios aún más accesibles.

" Los precios que vemos hoy son muy atractivos, aunque creemos que puede haber precios aún más atractivos que estos. Hasta que no haya una definición clara respecto del acuerdo con el FMI, no imagino que los bonos vayan a pegar la vuelta. Creo que falta agua correr debajo del puente para tomar posición enserio", advirtió.

Maximiliano Bagilet, asesor financiero TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, no cree que este sea un punto de entrada conveniente y agrega que de corto plazo luce más atractivo comprar acciones.

"Con flujos poco atractivos en soberanos de corto plazo, prefiero entrar con la noticia política ya descontada, a niveles por encima de 35 inclusive va a seguir habiendo oportunidades. El riesgo hoy sigue siendo máximo ", dijo Bagilet.

SIN ACUERDO CON EL FMI

Finalmente, entre los datos negativos que pesan sobre los bonos, el más mencionado por los analistas es la falta de un acuerdo con el FMI. Incluso, especialistas resaltan que la negociación con el organismo es todavía más importante que el resultado electoral de noviembre.

Es decir, mirando las elecciones, analistas creen que la contienda electoral puede llegar a no ser un evento para los bonos , siendo la clave del futuro de la deuda lo que ocurra con el acuerdo con el FMI.

"El resultado de las PASO fue por demás positivo y fue la señal más pro-mercado imaginable. Sin embargo, aun así, los bonos siguieron cayendo. Seguimos pensando que lo electoral, para los bonos, no es tan determinante. Un poco más sí es para las acciones. Lo central para la deuda es qué va a pasar con el acuerdo con el FMI ", dijo Echague.

Para Paula Gándara, head portfolio manager de AdCap, los bonos en dólares sí están en valores de entrada. Sin embargo, la especialista de AdCap remarcan que la clave pasa por las negociaciones que puedan tener entre el Gobierno y el FMI.

" Un programa con el FMI parece inevitable luego de las elecciones dada la situación del país en materia fiscal y de necesidades de financiamiento. El plan con del FMI vendría de la mano de una moderación de políticas en contraposición a una radicalización de estas. El punto del primer trimestre no parece caprichoso dados los abultados pagos comprometidos para marzo de 2022", afirmó.

Finalmente, Nery Persichini, head de estratega de GMA Capital, resaltó como clave un potencial acuerdo con el FMI para que los bonos puedan recuperar.