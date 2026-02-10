Al actualizarse las tasas oficiales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el detalle de los rendimientos vigentes para los depósitos a plazos fijo a 30 días. La información comparativa disponible de este martes, 10 de febrero de 2026 muestra variaciones entre las distintas entidades financieras y permite evaluar cuánto puede conseguir un inversor por cada millón de pesos invertido. El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible: Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El plazo fijo es un instrumento financiero que ofrecen los bancos para que las personas depositen dinero durante un tiempo específico a cambio del pago de intereses. Es una herramienta accesible para resguardarse de la inflación y generar rendimientos predecibles, aunque su rentabilidad puede quedar por debajo de la suba de precios. Un dato a tener en cuenta es que el usuario no puede retirar el ahorro hasta que finalice el plazo establecido, aunque existen opciones más flexibles. Al vencimiento, el ahorrista recibe el capital inicial más los intereses generados. En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más habituales los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo). El plazo fijo UVA ajusta su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.