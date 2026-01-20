En esta noticia

El plazo fijo continúa siendo una opción confiable para quienes buscan rentabilidad sin asumir grandes riesgos. Con tasas que varían entre bancos y se ajustan mes a mes, esta herramienta de ahorro se mantiene vigente en la planificación financiera de millones de argentinos.

Además de la tasa nominal, es importante considerar el plazo, el tipo de depósito y la evolución de la inflación. Estos factores permiten evaluar si conviene optar por uno tradicional o por uno ajustado por UVA, que ofrece protección frente a la suba de precios.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este martes 20 de enero?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  2,1666666 %  $ 10.833,3 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,9166667 % $ 9.583,3 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  2,0833334 %  $ 10.416,7 
BBVA  1,9166667 %  $ 9.583,3
Banco Macro  2,2916667 %  $ 11.458,3 
Banco Credicoop  2,0833334 %  $ 10.416,7 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,7083334 %  $ 8.541,7 
Banco Bica  2,5 %   $ 12.500 
Banco CMF  2,5 %  $ 12.500 
Banco Comafi  2 %  $ 10.000 
Banco de Corrientes  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,4166666 %  $ 12.083,3 
Banco de Chubut  2,125 % $ 10.625 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Julio  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,5 %  $ 12.500 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,625 %  $ 13.125 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,5833333 %  $ 12.916,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  26 %  29,333398 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  23 % 25,586376 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  25 %  28,073156 % 
BBVA  23 %  25,586376 %
Banco Macro  27,5 %  31,24509 % 
Banco Credicoop  25 %  28,073156 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  20,5 %  22,540163 % 
Banco Bica  34,488884 %  34,488884 % 
Banco CMF  30 %  34,488884 % 
Banco Comafi  24 %  26,82418 % 
Banco de Corrientes  26,5 %  29,967773 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  29 %  33,182648 % 
Banco de Chubut  25,5 % 28,701863 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  26,5 %  29,967773 % 
Banco Julio  24,5 %  27,447265 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  30 %  34,488884 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  31,5 %  36,470267 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  31 %  35,806853 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.