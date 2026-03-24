Tras la reunión del Gabinete Productivo realizada en la tarde de ayer, el presidente adelantó que durante esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunciará una nueva batería de medidas económicas con la finalidad de apoyar a los departamentos fronterizos a mitigar la diferencia de precios y mejorar la competitividad comercial. El mandatario explicó que se extenderá la exoneración de aportes patronales para nuevos puestos de trabajo a las ciudades del litoral, limítrofes con Argentina, medida que ya se aplica para los pasos de frontera terrestre con Brasil. Por otra parte, anunció que a partir del 1° de mayo comenzará a regir la extensión a 60 kilómetros del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi) en los combustibles, para las estaciones de servicio de toda la frontera. La ley N° 20.419, de setiembre de 2025, habilitó al Poder Ejecutivo a extender la franja vigente de 20 kilómetros hasta un máximo de 60 kilómetros. A partir de diciembre de 2025, el gobierno de Orsi dispuso una serie de medidas para mejorar la competitividad, el trabajo y la calidad de vida en zonas limítrofes con Brasil. Entre las medidas definidas se encuentra la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) mínimo y la reducción del 50% de la tasa básica, es decir, un 11% de descuento. Además, se dispuso la reducción de 75% en los aportes patronales para nuevos trabajadores de empresas ubicadas en hasta 60 kilómetros de un paso de frontera con Brasil. En este contexto, se incluyó un régimen simplificado de importación para una lista determinada de productos de la canasta básica. Esto contempla la exoneración total de tributos a la importación para determinados productos en los comercios minoristas de ramos generales ubicados a un máximo de 60 kilómetros de la frontera. Con respecto a la devolución de la totalidad del IVA mínimo y reducción del 50% de la tasa básica (11%), la medida comprende las compras en comercios minoristas de ramos generales localizados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera. Las transacciones deben ser efectuadas con tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico.