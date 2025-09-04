PLAZO FIJO: qué banco paga más intereses a los ahorristas este jueves 4 de septiembre
Estos son los porcentajes de remuneración que paga cada banco por contratar un plazo fijo este jueves.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.
En este contexto, los individuos que buscan salvaguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que ofrece cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.
Dólar blue: cómo cerró su cotización HOY miércoles 3 de septiembre
¿Conocías que "Jajaja" está mal escrito? La RAE aclaró cuál es la onomatopeya adecuada para reírse en español
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 4 de septiembre?
El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:
|Bancos
|TEM
|Intereses por $ 500.000 a 30 días
|Banco Nación
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Santander
|3,1666666 %
|$ 15.833,3
|Banco Galicia
|0 %
|$ 0
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|3,75 %
|$ 18.750
|HSBC
|0 %
|$ 0
|BBVA
|3,75 %
|$ 18.750
|Banco Macro
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|Banco Credicoop
|3,9166667 %
|$ 19.583,3
|ICBC
|3,975 %
|$ 19.875
|Banco Ciudad
|3,4166668 %
|$ 17.083,3
|Banco Bica
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco CMF
|4,5833334 %
|$ 22.916,7
|Banco Comafi
|4,083333 %
|$ 20.416,7
|Banco de Corrientes
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco de la Provincia de Córdoba
|4,3333333 %
|$ 21.666,7
|Banco de Chubut
|3,5416666 %
|$ 17.708,3
|Banco del Sol
|4,25 %
|$ 21.250
|Banco Dino
|3,75 %
|$ 18.750
|Banco Hipotecario
|4,125 %
|$ 20.625
|Banco Julio
|3,5 %
|$ 17.500
|Banco Masventas
|2,5 %
|$ 12.500
|Banco Meridian
|4,5208335 %
|$ 22.604,2
|Banco de Tierra del Fuego
|4,5 %
|$ 22.500
|Banco Voii
|4,5 %
|$ 22.500
|Bibank
|3,5 %
|$ 17.500
|Crédito Regional Compañía Financiera
|4,5 %
|$ 22.500
El descubrimiento sin precedentes en las Islas Malvinas que cambia por completo la historia
Dólar oficial: cómo cerró su cotización HOY miércoles 3 de septiembre
Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco
Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:
|Bancos
|TNA
|TEA
|Banco Nación
|47 %
|58,570534 %
|Santander
|38 %
|45,369327 %
|Banco Galicia
|0 %
|0 %
|Banco de la Provincia de Buenos Aires
|45 %
|55,54543 %
|BBVA
|45 %
|55,54543 %
|Banco Macro
|47 %
|58,570534 %
|Banco Credicoop
|47 %
|58,570534 %
|ICBC
|47,7 %
|59,641993 %
|Banco Ciudad
|41 %
|49,653345 %
|Banco Bica
|54 %
|69,58814 %
|Banco CMF
|55 %
|71,21813 %
|Banco Comafi
|49 %
|61,64948 %
|Banco de Corrientes
|54 %
|69,58814 %
|Banco de la Provincia de Córdoba
|52 %
|66,370755 %
|Banco de Chubut
|42,5 %
|51,83847 %
|Banco del Sol
|51 %
|64,78314 %
|Banco Dino
|45 %
|55,54543 %
|Banco Hipotecario
|49,5 %
|4,125 %
|Banco Julio
|42 %
|51,106864 %
|Banco Masventas
|30 %
|34,488884 %
|Banco Meridian
|54,25 %
|69,9943 %
|Banco de Tierra del Fuego
|54 %
|69,58814 %
|Banco Voii
|54 %
|69,58814 %
|Bibank
|42 %
|51,106864 %
|Crédito Regional Compañía Financiera
|54 %
|69,58814 %
¿Qué es la TNA y la TEA?
La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.
En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.
¿Cómo se constituye un plazo fijo?
Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:
Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.
Podcasts
Destacadas de hoy
Cotizaciones
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del jueves 4 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios