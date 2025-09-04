Edición: Argentina
PLAZO FIJO: qué banco paga más intereses a los ahorristas este jueves 4 de septiembre

Estos son los porcentajes de remuneración que paga cada banco por contratar un plazo fijo este jueves.

Fuente:vecteezy
En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó de fijar un piso para las tasas de interés de los plazos fijos. Con dicha desregulación, las entidades financieras empezaron a ajustar libremente sus ofertas, generando así una mayor competencia por captar nuevos usuarios.

En este contexto, los individuos que buscan salvaguardar el valor de sus ingresos frente a la inflación deben estar informados de las tasas que ofrece cada banco. La diferencia entre una entidad y otra puede representar un rendimiento significativamente mayor o menor al final del plazo fijo contratado.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 4 de septiembre?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  3,9166667 %  $ 19.583,3 
 Santander 3,1666666 %  $ 15.833,3 
Banco Galicia  0 %  $ 0 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  3,75 %  $ 18.750 
HSBC 0 % $ 0 
BBVA  3,75 %  $ 18.750
Banco Macro  3,9166667 %  $ 19.583,3 
Banco Credicoop  3,9166667 %  $ 19.583,3 
ICBC  3,975 %   $ 19.875 
Banco Ciudad  3,4166668 %  $ 17.083,3 
Banco Bica  4,5 %  $ 22.500 
Banco CMF  4,5833334 %  $ 22.916,7 
Banco Comafi  4,083333 %  $ 20.416,7 
Banco de Corrientes  4,5 %  $ 22.500 
Banco de la Provincia de Córdoba  4,3333333 %  $ 21.666,7 
Banco de Chubut  3,5416666 % $ 17.708,3 
Banco del Sol  4,25 %  $ 21.250 
Banco Dino  3,75 %  $ 18.750 
Banco Hipotecario  4,125 %  $ 20.625 
Banco Julio  3,5 %  $ 17.500 
Banco Masventas  2,5 %  $ 12.500 
Banco Meridian  4,5208335 %  $ 22.604,2 
Banco de Tierra del Fuego  4,5 %  $ 22.500 
Banco Voii  4,5 %  $ 22.500 
Bibank  3,5 %  $ 17.500 
Crédito Regional Compañía Financiera  4,5 %  $ 22.500 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA  TEA
Banco Nación  47 %  58,570534 % 
 Santander 38 %  45,369327 % 
Banco Galicia  0 %  0 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  45 %  55,54543 % 
BBVA  45 %  55,54543 %
Banco Macro  47 %  58,570534 % 
Banco Credicoop  47 %  58,570534 % 
ICBC  47,7 %   59,641993 %  
Banco Ciudad  41 %  49,653345 % 
Banco Bica  54 %  69,58814 % 
Banco CMF  55 %  71,21813 % 
Banco Comafi  49 %  61,64948 % 
Banco de Corrientes  54 %  69,58814 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  52 %  66,370755 % 
Banco de Chubut  42,5 % 51,83847 % 
Banco del Sol  51 %  64,78314 % 
Banco Dino  45 %  55,54543 % 
Banco Hipotecario  49,5 %  4,125 % 
Banco Julio  42 %  51,106864 % 
Banco Masventas  30 %  34,488884 % 
Banco Meridian  54,25 %  69,9943 % 
Banco de Tierra del Fuego  54 %  69,58814 % 
Banco Voii  54 %  69,58814 % 
Bibank  42 %  51,106864 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  54 %  69,58814 % 
¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. La misma habilita comparar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.

En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para aquellos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  • Cuenta bancaria
    Crear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  • Seleccionar del tipo de plazo fijo
    Optar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  • Determinar el monto y el plazo
    El cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  • Constitución del plazo fijo
    Una vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  • Inmovilización de los fondos
    Durante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  • Cobro del capital e intereses
    Al vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.
