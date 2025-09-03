Dólar oficial: cómo cerró su cotización HOY miércoles 3 de septiembre

Al cierre de los mercados de este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la cotización del dólar oficial a $ 1.375. Esta cifra demuestra una diferencia de 1,84% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una leve alza, marcando el día 1 de esta tendencia ascendente, en contraste con los días pasados donde se mantuvo relativamente estable. Esta variación podría reflejar cambios en la demanda y la oferta en el mercado cambiario.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.98%, es menor que la volatilidad anual del 17.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.385, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.052,5.

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a saldar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para la compra de dólares para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: