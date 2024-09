Milei elogió a un analista económico: "El hombre que calculaba"

Pese a las durísimas críticas que el presidente Javier Milei suele hacer contra los analistas económico -financieros, este lunes terminó elogiando a uno de ellos: Claudio Zuchovicki.

En este sentido, en medio de su exposición en la Unión Industrial Argentina (UIA) el mandatario afirmó: "Recomiendo enfáticamente un comentario que anda dando vuelta del brillante Claudio Zuchovicki sobre ‘El hombre que calculaba'. No se lo pierdan, porque les va a aclarar mucho sobre la estafa que han vendido los políticos".

Milei se refería a una historia que horas antes el analista había contado en su programa de streaming que se emite por el canal Neura.

"El hombre que calculaba": el comentario de Zuchovicki elogiado por Milei

"Hay un señor bengalí al que lo conocían como ‘El hombre que calculaba'. Cuenta la historia que un día iba junto a su ayudante en camello por el medio del desierto", comienza la historia según Zuchovicki.

En este sentido, agrega: "En un momento se encuentran con tres jóvenes veintiañeros discutiendo entre sí muy fuertemente. Que ‘sos un ladrón', que ‘me estás robando', que ‘vos siempre te quedas con la mejor parte', que ‘yo soy un inútil que no me doy cuenta'".

Y añade: "Esto hasta que el hombre que calculaba pregunta: ‘¿Los puedo ayudar? ¿Por qué están discutiendo?' No, es que murió nuestro padre, heredamos 35 camellos y nuestro padre nos dejó este mandato".

De acuerdo al analista, "como se dividía en la antigüedad la mitad va para el hermano mayor. De 35 la mitad son 17,5. ¿Cómo hacemos? O son 17 o 18. Además, al del medio le toca una tercera parte, que son 11,5. ¿Me quedo con 11 o 12? Y al más chico le tocaba una novena parte, o sea 3,5. Por lo cual o eran 3 o eran 4".

Tras esto, el relato de Zuchovicki continúa de la siguiente manera: "Y el hombre que calculaba dice ‘yo tengo la solución': obviamente agarra el camello de su amigo ayudante porque ‘vas a colaborar con la causa'. Y les da el camello a los chicos".

"Frente a esto, ‘el hombre que calculaba' les dice: ahora ya no tienen más 35 camellos, tienen 36. Al más grande le dice ahora te llevas 18. Al del medio le dice ahora te llevas 12. Y al más chico le dice que se tiene que llevar cuatro", explica el analista.

Finalmente, el ‘hombre que calculaba' consulta: "'¿Están contentos?' ‘Sí. Buenísimo, qué buena solución'. ‘Pero esperen, saquemos cuentas: entre los tres se llevan 34 camellos, pero sobran dos. Uno es de mi amigo, que se lo lleve. Y el otro es el premio para el hombre que calculaba, o sea yo. Y todos contentos'".

Concluida la historia, Zuchovicki también hace una pregunta: "¿No parece la política? En un mal enunciado este hombre finalmente se termina llevando una comisión más fuerte que los otros tres. ¿Quién perdió? Esos tres que tenían menos conocimiento y menos información. Pero igual se creyeron contentos, como la política, ‘creo que me están regalando algo'. Aunque en realidad no me están regalando nada, me están sacando. Y los de la Política me están sacando futuro".

Por último, el analista elogiado por Milei deja su reflexión: "Nos influenciamos por el enunciado, porque finalmente es un error de enunciado. Es así cuando nos cuentan noticias, cuando nos cuentan opiniones, y lo más grave, porque esto es ego finalmente, pasa por el lado político. Cuando te sacan un pedazo de futuro, haciéndote creer que te están regalando algo en el fondo te están sacando".