Fyo levantó u$s 12,3 millones con ON dólar linked para el desarrollo de nutrición vegetal

Futuros y Opciones.Com (fyo) , la empresa de servicios de información y plataforma de negocios para el agro a través de internet vinculada a Irsa Cresud, logró financiamiento por u$s 12,3 millones con la colocación de una ON.

Se trata de la primera salida al mercado de fyo, en el marco de un programa de u$s 50 millones, que se aplicarán como capital de trabajo para el desarrollo regional de su negocio, y también de su subsidiaria Amauta, así como la transformación digital de ambas firmas.

Si bien ofreció ON por u$s 10 millones, ampliables a u$s 15 millones, recibió ofertas por u$s 26,7 millones, y decidió aceptar u$s 12,3 millones a través de un bono dólar linked con tasa 0 con vencimiento en octubre de 2023.



En 2016 fyo creó Amauta, dedicada al desarrollo de insumos nutricionales vegetales, que ofrece asesoramiento técnico y productos para los cultivos.

Alejandro Larosa, fundador y CEO de fyo, aseguró que el éxito de la colocación "demuestra la confianza que generamos durante sus más de 20 años de trayectoria".

Orígenes

fyo se inició proveyendo servicios de información y negocios para el agro a través de internet, y evolucionó luego a un ecosistema de servicios para el sector en la comercialización, manejo de posición comercial y gestión del riesgo precio .

Hace trading de granos, y opera plantas de acopios, exportaciones de granos, logística, servicios de consultoría, insumos y distribución.



Participaron como colocadores en la emisión BACS, Banco Hipotecario, Rosental, Santander, Galicia, fyoCapital, Balanz y Bind Inversiones.