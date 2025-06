Inversiones: esta es la empresa estrella que elegiría la "Reina de la Bolsa" si pudiese optar solo por una

Cathie Wood, la CEO de Ark Investments reconocida como la "Reina de la Bolsa", eligió su compañía como preferida para invertir si solo tuviera una opción. La especialista mantuvo una charla con el inversor Steven Bartlett en su podcast The Diary Of A CEO.

La entrevista completa con Wood se emitió en YouTube la semana pasada y las repercusiones llegaron a oídos de todos los inversores.

Ante la consulta de Barlett sobre cuál es su acción favorita actualmente, Wood afirmó que invertiría en Tesla, la empresa de autos eléctricos de Elon Musk.

Por qué la Reina de la Bolsa elegiría solo Tesla para invertir

"Piénsalo. Es una convergencia entre tres de nuestras principales plataformas. Es decir, robots, almacenamiento de energía e Inteligencia Artificial ", respondió sobre Tesla.

"Y no se limita a los robotaxis, hay una historia más allá de eso con los robots humanoides, y nuestra cifra de u$s 2600 no tiene nada que ver con los robots humanoides. Simplemente, pensamos que sería una inversión, y punto", añadió.

Es que, en junio de 2024, la empresa de gestión de inversiones de Wood fijó ese precio objetivo para la compañía de Musk. Wood declaró a Bloomberg durante una entrevista en marzo que sigue manteniendo su objetivo y que espera que las acciones de Tesla alcancen ese umbral en cinco años .

En ese sentido, hizo especial hincapié en los robots Optimus de la empresa, que, según espera, generarían ganancias de productividad para la empresa y crearían una nueva fuente de ingresos.

Qué sucede con las acciones de Tesla

Las acciones de Tesla oscilaron entre máximos y mínimos en los últimos meses, en medio de la entrada y salida de Musk de la política y de su reciente disputa con Donald Trump.

Las acciones de Tesla alcanzaron un precio de cierre máximo de 479 dólares en diciembre del año pasado, después de que el presidente Donald Trump ganara las elecciones presidenciales en noviembre. En ese momento, Musk mostró un apoyo incondicional y participó activamente de la campaña de Trump .

La implicación de Musk en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la Casa Blanca provocó protestas y boicots contra Tesla. Por ello, en marzo de este año, las acciones de Tesla cayeron más de un 40% desde sus máximos históricos de mediados de diciembre.

Esto comenzó a alarmar a los inversores, que pidieron repetidamente a Musk que dedicara más tiempo a Tesla. Musk anunció en la conferencia de resultados de Tesla del primer trimestre, celebrada en mayo, que reduciría su participación en DOGE para centrarse en Tesla .

Y, la semana pasada, la relación de Musk con Trump pareció romperse definitivamente después de que criticara el "gran y hermoso proyecto de ley" del presidente estadounidense con reformas fiscales y más. Musk también se mostró de acuerdo con una publicación de X que pedía la destitución de Trump, aunque luego la borró.

Tras el anuncio de Trump de que cancelaría los contratos del gobierno con las empresas de Musk, las acciones de Tesla cayeron un 14% el jueves . Así, bajaron más de un 23% en lo que va de año.

"Es evidente que la marca Tesla ha sufrido cierto daño, algo que él mismo admite sin reparos, y creo que está tratando de desvincularse del Gobierno y de cualquier asociación con uno u otro partido", reconoció Wood en este sentido.