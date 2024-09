Carry trade inverso: el rulo de los exportadores para hacerse de dólares casi gratis

En la City porteña ya le pusieron nombre: el carry inverso. Son los exportadores que aprovechan para financiarse con tasas bajas en dólares. Los bancos prestan a una tasa del 5% anual en dólares, aunque sólo pueden hacerlo a quienes tienen ingresos en esa moneda.

Por lo tanto, los exportadores aprovechan para financiarse al 5%, que es la tasa promedio del mercado, dependiendo desde ya la empresa, el monto y el plazo.

Con un crawling peg al 2% mensual, como pagan la cuota en pesos, es mucho más barato que sacar un préstamo en pesos, donde la tasa de los personales está en el 73,5%, o la de los adelantos en un 48%, de acuerdo al promedio que publica el Banco Central.

Depósitos récord

La raíz de la baja de tasas en moneda extranjera obedece a la liquidez del sistema, con depósitos del sector privado que ascendieron a u$s 23.769 millones, mientras los préstamos, si bien casi se duplicaron en lo que va del año, al pasar de u$s 3547 millones en enero a u$s 6732 millones en agosto, no llegan siquiera a representar el 30% del total de depósitos.

Desde el 12 de agosto los depósitos en dólares aumentaron u$s 5.978 millones, pero la integración de encajes fue solo por u$s 230 millones, lo que no es buen negocio para el Gobierno para engrosar las reservas brutas.

Blanqueo hormiga

Como casi todo fue por el blanqueo, y en su mayoría el denominado hormiga, de montos menores a los u$s 100.000, como hasta fin de mes hay un aluvión de depósitos, desde el 1° de octubre se esperas que haya un aluvión de retiros, de ahorristas que se lleven esos billetes para comprarse un auto o un departamento, al tener ahora el blanco necesario para poder hacerlo.

Claro que la duda de muchos es qué ocurrirá en caso de que se extienda el blanqueo, ya que tienen el temor de que se extienda también la fecha en la que puedan retirar esa plata.

Transferencias

Por eso el Gobierno autorizó a que ya se puede transferir ese dinero, en caso de que se desee comprar un auto, una propiedad, o hasta un televisor, un lavarropas o un celular, a otra cuenta bancaria, sin la necesidad de que esa cuenta sea una especial de regularización de activos, como se había dado a conocer en un principio.

Lo cierto es que todo este fenómeno del blanqueo ayudó a la suba de depósitos en dólares y, en consecuencia, a bajar la tasa de interés para los créditos en esa moneda.

Pax cambiaria

De todos modos, lo que más ayudó a la reactivación de la demanda fue la estabilidad en el tipo de cambio financiero, incluso con un descenso, lo que ha significado un gran negocio para los exportadores tomadores de estos préstamos.

Desde LCG apuntan que la brecha cambiaria siguió retrocediendo a 27% promedio para los tres dólares (blue, CCL y MEP), cuando a fines de agosto estaba en alrededor de 35%. Varios factores están influyendo en el retroceso.

"A la oferta que genera la vigencia del dólar blend se sumó la de los ingresantes a la moratoria y al régimen especial para Bienes Personales, donde cambian dólares para pagos en pesos. Se le suma el desvío de importadores al MULC a partir de la reducción de alícuotas del impuesto PAÍS".

Intervención oficial

Todo esto además de la eventual intervención que el BCRA para bajar la brecha. La tasa de devaluación implícita en los contratos del ROFEX se sostiene en 3%, acelerando en 3,7% para fin de año y principios de 2024.

El mercado no parece descontar una corrección marcada en el valor real del dólar en el corto plazo, lo que es un alivio para los exportadores que toman estos préstamos en dólares, aunque nadie quiere arriesgarse al largo plazo. "Pero la decisión de sostener el 2% del crawl recortó gran parte de la mejora de competitividad precio que dejó la devaluación de diciembre", alertan los analistas de LCG.