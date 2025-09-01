Dólares al exterior: gastos en turismo y compras online se dispararon en julio

En julio, los argentinos destinaron u$s 1.192 millones a gastos en dólares, un incremento del 41% frente al mismo mes de 2024, según el Balance Cambiario publicado por el Banco Central.

Este aumento refleja tanto las vacaciones de invierno en el exterior como la reciente suba del dólar, que creció un 14% tras meses de estabilidad.

El desglose del informe permite identificar con precisión el destino de estos dólares: u$s 129 millones se destinaron a servicios de transporte de pasajeros y u4s 124 millones a servicios turísticos en el exterior, conformando la porción neta vinculada al turismo.

Salida de divisas al exterior

Además, los consumos con tarjeta en el extranjero sumaron u$s 1.063 millones, donde u$s 146 millones correspondieron a servicios digitales y u$s 94 millones a compras de bienes despachados desde plataformas de comercio electrónico internacionales, como Shein y Temu.

El Banco Central destacó que alrededor del 70% de estos gastos con tarjeta se financian con dólares propios de los clientes, ya sea billetes en efectivo o depósitos en cuentas locales.

Esto excluye a quienes utilizan el llamado "dólar tarjeta", gravado con un 30% de recargo, mostrando que la mayor parte del consumo turístico se sostiene sobre reservas privadas de divisas y no sobre compras adicionales de moneda extranjera.

"Cabe señalar que un 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera. Por su parte, los ingresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes totalizaron u$s 229 millones en el mes", concluyó el documento.

Aumentó también el atesoramiento en dólares

En la previa de las elecciones legislativas, los argentinos profundizaron la dolarización de sus carteras y julio marcó un salto significativo en la demanda de divisas, registrando la mayor cantidad de compra de ahorristas desde 2019.

Según se desprende del informe, las "personas humanas" compraron billetes por u$s 3408 millones y vendieron apenas u$s 367 millones. En total, 1,3 millones de individuos se volcaron a la compra de billetes verdes, frente a unos 576 mil que se desprendieron de ellos.

La comparación con junio muestra con claridad la aceleración del proceso: ese mes, las compras habían alcanzado u$s 2416 millones, con un millón de personas que participaron en el mercado, mientras que las ventas se ubicaron en u$s 396 millones y fueron realizadas por 544 mil individuos.

Es decir, de un mes a otro, los montos comprados treparon más de u$s 900 millones y la cantidad de compradores aumentó en 300 mil, lo que refuerza la tendencia a dolarizar ahorros en medio de la incertidumbre política y económica y a pesar de los esfuerzos del equipo económico para evitar un salto en el tipo de cambio.

Según informó el BCRA, "el Sector Privado no Financiero fue comprador neto de moneda extranjera por u$s 282 millones en el mercado de cambios. Dentro de ese grupo, las Personas humanas registraron egresos netos por u$s 5.644 millones, principalmente por compras netas de billetes y divisas sin fines específicos por u$s 5.807 millones".