Dólar oficial: así abre la cotización este martes 2 de septiembre

El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 2 de septiembre de 2025 es de $ 1.385 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.09%, es menor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.385, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1086.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

