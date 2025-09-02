Dólar oficial: así abre la cotización este martes 2 de septiembre
Además de conocer la cotización del día, conoce cuáles fueron los cambios que tuvo el dólar la última semana.
El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este martes, 2 de septiembre de 2025 es de $ 1.385 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 16.09%, es menor que la volatilidad anual del 17.44%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
ANSES oficializó el calendario de pagos de septiembre 2025: cuándo cobran los jubilados, pensionados y AUH
China reactiva en plena campaña una obra icónica de tiempos de Kirchner
La variación del dólar en el último año
En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.385, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.
Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1086.0, según los datos registrados.
¿Cómo calcular el dólar tarjeta?
Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.
Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.
Esta sería la inflación de agosto 2025, según una de las consultoras que más acierta
Melconian: "No sé cuál es la política monetaria del Gobierno, ni a dónde quiere ir"
Podcasts
Las más leídas de Finanzas y Mercados
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
Banco Provincia confirmó los nuevos descuentos en supermercados en septiembre: ¿qué días y en qué locales?
Destacadas de hoy
Cotizaciones
Members
Las claves de inversión del "Gurú del Blue": cuántos dólares tener, a qué apostar y cómo hacerlo
La inmobiliaria de Milei puso fecha y precio para el megaterreno de Palermo donde hay un hipermercado
Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del martes 2 de septiembre minuto a minuto
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios